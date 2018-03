Atletica Leggera. Completato il calendario invernale dell'Atletica abruzzese

ABRUZZO. Parte domenica prossima la stagione agonistica 2015 dell’atletica leggera regionale, che inaugura il calendario delle gare invernali, imperniate in prevalenza sull’attività di corsa campestre e su pista indoor. Il primo appuntamento avrà sede a Pescara, con la 1^ prova regionale dei Campionati di Società di Corsa Campestre, riservati alle categorie Allievi, Juniores e Assoluti (Promesse e Senior). Le gare si svolgeranno presso la Pineta D’Avalos. La stagione indoor è invece iniziata nello scorso fine settimana, con la manifestazione nazionale di apertura svoltasi ad Ancona, che è la sede più vicina per gli atleti abruzzesi. Il mese di febbraio sarà dedicato quasi interamente ai vari campionati italiani indoor. Si inizia il 7-8 febbraio, con i Campionati Italiani Juniores e Promesse, ad Ancona. Si prosegue la settimana successiva con gli Italiani Allievi, sempre ad Ancona. Il 21-22 febbraio si disputeranno per la prima volta a Padova i Campionati Italiani Assoluti, nel nuovo palaindoor.

Spazio anche per le specialità dei lanci lunghi (martello, disco e giavellotto), per le quali ci sono i Campionati Invernali di Lanci, con una finale nazionale in programma il 21-22 febbraio a Lucca per le categorie Senior, Promesse, e giovanile Juniores-Allievi. Le prove regionali di qualificazione si svolgeranno il 25 gennaio a Sulmona, il 7 febbraio a Teramo.

Di seguito, il calendario completo delle gare regionali invernali.