Serie D. Crollano Chieti e Giulianova. San Nicolò batte Amiternina. Exploit Celano

FANO-CHIETI 3-0

FANO: Ginestra, Clemente, Lo Russo, Lunardini, Nodari, Torta, Sivilla, Marconi (1′ st Carpineta), Gucci (39′ st Carsetti), Borrelli, Sassaroli. A disp.: Marcantognini, Gambini, Fatica, Bianchi, Cesaroni, Moretti, Zhytarchuk. All.: Allessandrini

CHIETI: Placidi, Del Grosso, Giron, Di Pietro, Sbardella, Sgambato, Prinari, Perfetti (7′ st Soufiane), Broso, Maschio, Orlando. A disp.: Mirra, Giammarino, Alberta, Di Lallo, Di Rosa, Napoli, Lorenzoni, Di Federico. All.: Ronci

ARBITRO: Bitonti di Bologna

ASSISTENTI: Baldelli di Reggio Emilia e Mirco Carpi di Orvieto

RETI: 22′ pt Sassaroli, 3′ st Torta, 33′ st Gucci

ESPULSO: 4′ st Prinari (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Nodari, Borrelli, Torta, Sivilla, Lo Russo, Del Grosso,

NOTE: spettatori 1000 circa con rappresentanza teatina. Pt , st 4′





GIULIANOVA-CASTELFIDARDO 0-1



GIULIANOVA: Falso, Di Stefano, Sciamanna, Censori, Ferrante, Testoni, Mariani, Cichella (16’ st Marozzi), Nassi, Gaetani (1’ st Falsaperla), De Matteis (11’ st Falco). Allenatore: Francesco Giorgini

CASTELFIDARDO: Aniadiegwu, Belelli, Cervellini, Urbinati, Fermani, Capparuccia, Tassi, D’Alessandro, Cavaliere (30’ st Carboni), Sbarbati, Alessandroni (41’ st Pretini). Allenatore: Roberto Mobili

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Garofalo di Battipaglia e Montuori di Sapri)

Rete : 15’pt Cavaliere su rigore

Ammoniti : Testoni e Mariani (Giulianova) e Cervellini, Capparuccia e Tassi (Castelfidardo)

Note: Spettatori 300 circa. Recupero 2’ e 4’





CELANO-MATELICA 2-1



CELANO: Amabile, Iaboni, Castaldo, Villa, Simeoni, Marfia, Suleman, Piccirilli (31'st Calabrese), Luzi (44'st Castellani), Retico (17'st Ippoliti), Buongiorno. Allenatore: Luiso.

MATELICA: Spitoni, Ranucci, Girolami (44'st Vrioni), Moretti, Cesselon, Gilardi, Jachetta (31'st Mangiola), Lanzi, Ambrosini, Mandorino, Scotini (19'st Api). Allenatore: Gianangeli.

ARBITRO: Garoffolo della sezione di Vibo Valentia.

MARCATORI: 9' e 86' Buongiorno; 36' Scotini.

AMITERNINA-SAN NICOLO' 2-4