Basket. L'Amatori Pescara trasferta non perde un colpo. Espugnata 59-53 Taranto

TARANTO. Inanellata a Taranto l'ennesima vittoria in trasferta per l'Amatori. Su un campo ostico come quello della Casa Euro, in verità i ragazzi di Salvemini sono stati più concreti che belli, nel senso che hanno ottenuto una vittoria sicuramente con merito ma giocando una delle gare meno entusiasmanti del campionato. In campo grande ardore ma poca precisione ed a tratti poca concentrazione, ma l'atteggiamento pescarese e' bastato per ottenere una vittoria comunque importante, che consente di agganciare il Bisceglie al terzo posto, e comunque ottenuta senza troppi patemi. Ed ora si pensa proprio alla gara del 28 dicembre, ultima di andata, da giocare al PalaElettra giusto contro il Bisceglie, con il terzo posto in palio. Tornando a Taranto, la squadra e' stata sempre in vantaggio, ed ha rischiato il riaggancio solo in una occasione (al 27' sul 34-35); per il resto, diversi errori ma anche adeguato controllo dell'andamento della gara, chiusa senza rischiare più di tanto. Tra I pugliesi e' pesata l'assenza del cannoniere Sirakov e l'uscita per infortunio, nella seconda frazione, di Poti', sicuramente il più concreto dei suoi. Determinanti nel finale i punti di Pepe, così come quelli di Rajola e Di Donato in occasione del tentativo di riaggancio dei locali. Una vittoria tutta dedicata al giovanissimo play Cristian Di Fonzo per il grave lutto che lo ha colpito (perdita del padre), evento per il quale la squadra ha giocato con il lutto.

CASA EURO TARANTO - AMATORI PESCARA 53-59

Casa Euro Taranto: Bisanti 3 , Pentassuglia , Giancarli 3 , Poti' 7 , Conte 3 , Salerno 13 , Pannella , De Paoli 16 , Tabbi 8 , Fortunato. All. Leale.

Amatori Pescara: Pepe 15 , Rajola 15 , Piscione , Di Carmine , De Martino 3 ,Timperi 8 , Di Donato 9 , Bini , Polonara 9 , Di Marco . All. Salvemini.

Arbitri: Somesini (Malerba) e Maccagli (Erba).

Parziali: 8-16; 23-30; 36-45.

Note: 5 falli: nessuno ; Taranto : tiri da 3: 6/26; tiri totali: 20/60; tiri liberi 7/10 ; rimbalzi: 41 (Tabbi 16) . Amatori: tiri da 3: 10/36 ; tiri totali: 18/60 ; tiri liberi 13/19 ; rimbalzi 41 (Di Donato 13) .