Rugby. A Prato è grande cuore L'Aquila: Prato va ko 24-15

PRATO. Prima vittoria in campionato dell'Aquila Rugby Club, che nell'importantissima sfida di Prato contro i Cavalieri, gioca una partita di grinta e vince 15-24 (0-4). I neroverdi lasciano l'ultimo posto in classifica, in una giornata che non può che far bene al morale della squadra, dopo una vittoria entusiasmante nello scontro diretto per la salvezza.

I neroverdi partono concentrati e aggressivi: dopo un piazzato fallito da Alberto Bonifazi – ottima la prova per l'ala, eletto man of the match – è Cialone a segnare la prima delle due mete per L'Aquila dopo dieci minuti di gioco. La tensione in campo è palpabile, la sfida è di quelle importanti: a metà del primo tempo i toscani si muovono dallo zero con il piazzato di Ciaurro. Ma L'Aquila continua ad attaccare, e dopo una lunga fase di attacco, in seguito al fischio arbitrale, Matzeu calcia in touche anziché chiedere il piazzato. Ne esce una fase veloce dell'Aquila, che porta alla meta del capitano Picone, proprio oggi al ritorno in campo dopo l'infortunio nella seconda giornata contro la Lazio. La gara ha ritmi altissimi, e vede sul finale del primo tempo tre piazzati (di Ciaurro, Bonifazi e Roveda) che portano negli spogliatoi sul 9 a 15.

Nella ripresa i tuttineri entrano in campo rigenerati e spinti anche dal tifo sugli spalti. Dopo una lunga fase in attacco accorciano le distanze con il piazzato del solito Ciaurro, prima della doppia risposta di Bonifazi, che porta sei punti all'Aquila in superiorità numerica a causa del giallo a Pierini. A dieci minuti dal termine i Cavalieri provano a ridurre il divario per conquistare un punto prezioso per la classifica, ma l'ala viterbese sigla anche l'ultimo piazzato e i neroverdi terminano l'incontro addirittura in attacco. La gara termina tra gli applausi dei circa 50 tifosi neroverdi accorsi in terra toscana. Una vittoria importantissima – la seconda consecutiva – che tiene alto il morale delle truppe di Di Marco e Alfonsetti.

La società invita a riempire il “Fattori” il prossimo 4 gennaio, quando i neroverdi affronteranno la prima sfida del 2015 contro il San Donà, in occasione dell'ottava giornata del Campionato di Eccellenza.

CAVALIERI PRATO – L'AQUILA RUGBY CLUB 15-24 (9-15)

Marcatori. Primo tempo: 10' m Cialone nt; 16' cp Ciaurro; 29' m Picone tr Bonifazi; 30' cp Ciaurro; 32' cp Bonifazi; 37' cp Roveda. Secondo tempo: 5' cp Ciaurro; 16' cp Bonifazi; 20' cp Bonifazi; 31' cp Ciaurro; 33' cp Bonifazi.

CAVALIERI PRATO: Lunardi, Gobbi Frattini (36' st Dublino), Heymans, Biancaniello, Roveda, Ciaurro, Zucconi (1' st Biffi), Petillo, Celerino (1' st Pierini), Matuk (6' st Halushka), Vaschi, Cemicetti, Bigoni (17' st Moreno), Marchetto, Datola (1' st Hazana). A disp.:, Mhadhbi, Preti. All.: Moreno

L'AQUILA RUGBY CLUB: Ferrini (21' st Forte), Santillo, Erbolini (11' st Mattoccia), Panetti, Bonifazi, Matzeu, Picone (11' st Leone), Boccardo, Lofrese, Gorla (28' st Catelan), Cialone, Caila, Subrizi (31' st Iovenitti), Cocchiaro (33' st Fagnani), Di Roberto (11' st Breglia). A disp.: Ceccarelli. All.: Di Marco

Arb: Damasco

Gdl: Liperini; Pierantoni.

Quarto uomo: Romani

Cartellini: 8' st Pierini (Cavalieri)

Man of the match: Bonifazi (L'Aquila)

Calciatori: Bonifazi (L'Aquila) 5/7; Ciaurro (Cavalieri) 4/5; Roveda (Cavalieri) 1/1.

Note: giornata mite, spettatori 500 ca.

Punti conquistati in classifica: Cavalieri Prato 0 – L'Aquila Rugby Club 4.