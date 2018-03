Basket. Alè Vasto! Francavilla Fontana distrutta 75-56

VASTO. Serviva una vittoria e la vittoria è arrivata. Nell’undicesima giornata del girone D del campionato di serie B erano di fronte BCC Vasto Basket e Soavegel Francavilla in una sfida cruciale in chiave salvezza. Alla sirena finale è la squadra biancorossa ad esultare per un meritato successo che permette a Ierbs e compagni di salire a quota 6 punti in classifica, mettendo 4 lunghezze di distanza tra loro e la coppia Isernia-Francavilla. La formazione di coach Olive ha avuto senza dubbio il merito di averci provato fino alla fine, trovando nei canestri di Marchini la chiave per tentare in un paio di occasioni l’aggancio ai padroni di casa. Nelle fila della BCC Vasto Basket, che ha sempre condotto il match, in evidenza Mirone, capace di mettere a segno 20 punti sfruttando il grande lavoro dei suoi compagni. La Soavegel Francavilla, dopo il primo canestro della partita, si è trovata sempre a rincorrere. Dopo un iniziale difficoltà al tiro i pugliesi sono riusciti ad avere maggiore precisione, trovandosi però in difficoltà davanti agli attacchi dei vastesi. Coach Di Salvatore aveva preparato nel dettaglio questa sfida, consapevole che i due punti sarebbero stati preziosissimi e alla fine i suoi giocatori sono riusciti ad avere la meglio contro un gruppo di giovani che ha messo sul parquet tanta grinta e forza di volontà che però non sono bastate per tornare da Vasto con un risultato positivo. Per i biancorossi la vittoria conquistata tra le mura amiche è una vera e propria boccata d’ossigeno, utile per superare un momento di difficoltà. Il cammino verso la salvezza è ancora lungo ma la permanenza nella categoria è ampiamente alla portata della squadra vastese. Ieri al PalaBCC è stata una giornata di doppia festa vista la recente elezione del presidente Giancarlo Spadaccini nel direttivo del Consiglio della Lega Pallacanestro. Un lungo applauso ha salutato l’annuncio dello speaker per questo prestigioso incarico assunto da Spadaccini.BCC Vasto Basket – Soavegel Francavilla 75-56 (24-10/37-25/60-39/75-56)BCC Vasto Basket: Dipierro 12, Antonini 4, Di Tizio 5, Ierbs 2, Durini 11, Menna 0, Martelli ne, Cordici 8, Lagioia 13, Mirone 20. Coach: Di SalvatoreSoavegel Francavilla: Miriello 6, Guma ne, Bergamin 10, Caldarola 0, D’Angelo ne, Antonicelli 3, Gorreri 3, Prete 7, Marchini 17, Salafia 10. Coach: Olive