Basket Serie C Regionale. Magic Chieti batte Penta Teramo. Sconfitta per il Nova Campli

ABRUZZO. Dopo Termoli il Penta Teramo perde anche l'imbattibilità fuori casa venendo sconfitta dal Magic Chieti con il punteggio finale di 91-76, al termine di una gara nella quale non sono bastati i 20 punti di Palantrani ed i 17 di De Lutiis e fortemente condizionata dall'assenza per squalifica di Stefano Moretti, top scorer dei biancorossi.

Il Magic Chieti, sorretto dai 22 punti di Di Falco e dai 24 di Di Biase, ha giocato una gara concreta e con pochi errori al tiro, come dimostra il 29/52 da 2, 7/18 da tre 3, 12/13 ai tiri liberi fiaccando la resistenza di un Penta gagliardo ma con le rotazioni corte.

Sia nel primo che nel secondo quarto i padroni di casa sono partiti meglio accumulando un vantaggio sui 5-6 punti che i biancorossi teramani hanno sistematicamente rintuzzato grazie alla difesa a zona che ha permesso di recuperare palloni e lanciare il contropiede (23-20 al 10', 43-36 al 20').

Al ritorno in campo dopo la pausa lunga un parziale di 6-0 per il Penta riapriva la gara (43-42) ma i padroni di casa rispondevano da pari grazie ai canestri di Di Biase e Pacchioli che portavano il Magic sul +10. Il vantaggio dei padroni di casa si manteneva tale fino allo scadere del terzo quarto (64-54 al 30'), nonostante il passaggio a "zona" del Penta che questa volta non sortiva gli effetti sperati.

Il Penta nell'ultimo quarto provava a forzare i ritmi per rosicchiare lo svantaggio ma le energie erano poche e le percentuali non sorridevano. In casa Chieti la buona prestazione del collettivo consentiva di arrivare allo scadere aumentando il vantaggio fino a 15 lunghezze (91-76)

Massimo Gramenzi, coach del Penta Teramo, a fine gara commentava: "Questa sconfitta non ci voleva perchè è giunta contro una diretta concorrente. Adesso resettiamo il cervello pensando fin da subito alla prossima gara, cercando di limare gli errori e tornare alla nostra consueta pallacanestro".

Prossima partita per il Penta Teramo, domenica prossimo in casa contro il Chieti Basket.

Nelle altre gare del girone successo interno del Chieti contro il Campobasso per 73-63. Vittoria anche per il Torre de' Passeri che si è sbarazzato del Nuovo Basket Aquilano grazie ad un finale di 75-68. San Salvo corsaro 71-55 sul Nova Campli. Gara giocata punto a punto tra Basketball Teramo e Sulmona con affermazione finale dei padroni di casa per 75-71. Ha riposato la capolista Airino Termoli che resta a punteggio pieno.

Classifica dopo 11 giornate: Airino Termoli 20 punti; Magic Chieti e Penta Teramo 16; Nova Campli 12; San Salvo 10; Chieti, Sulmona e Basketball Teramo 8; Nuovo Basket Aquilano 2 e Torre de' Passeri 2. Le ultime 2 con una gara in meno.