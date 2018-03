Eccellenza Abruzzo. Vincono Paterno ed Avezzano. Turno di riposo forzato per il Francavilla

ABRUZZO. Con la giornata di ieri si è concluso senza grossi scossoni il girone d'andata del campionato di Eccellenza Abruzzo. Nel big match della domenica vittoria facile della capolista Paterno per 2-0 (2 gol di Aquino, ndr) sul campo del Pineto.

Pirotecnico 3-2 tra Avezzano e Vastese. Biancoverdi sempre avanti con reti di Bisegna, Di Genova e Sassarini. Inutile seppur pregevole la doppietta di Soria. Continua a vincere l'Angolana anche se con grandissima fatica. 1-0 sulla cenerentola Sulmona grazie al gol in pieno recupero di Pirelli.

Sorride anche la Torrese che ha regolato 2-1 il San Salvo. Botta e risposta Antinucci-De Santis poi la rete di Capretta ha chiuso i conti.

Due reti a zero tra Cupello ed Acqua & Sapone grazie alla giornata di grazia di Luciano e D'Antonio.

Potacqui in avvio invece basta ed avanza al Montorio 88 per sbarazzarsi di un generoso Capistrello.

Pareggi tra Alba Adriatico e Miglianico (1-1 con gol di Rossi Finarelli ed Antonacci, ndr) e tra Vasto Marina e Martinsicuro (2-2, Rosa, Piunti e doppietta di Torres, ndr).

Ha riposato il Francavilla, che avrebbe dovuto giocare contro il Borrello da poco escluso dal campionato di Eccellenza Abruzzo.

Classifica dopo 17 giornate: Paterno 36 punti; Francavilla 33; Avezzano 31; Angolana 28; Pineto e Torrese 27; San Salvo 26; Martinsicuro 25; Capistrello 24; Cupello e Vastese 20; Montorio 88 19; Miglianico 17; Acqua & Sapone 14; Alba Adriatica e Vasto Marina 13; Sulmona 3; Borrello 0 (escluso dal campionato, ndr).



