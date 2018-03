Il Chieti distrugge 4-1 il Giulianova. Ciclone San Nicolò. Ok Amiternina. No Celano

CHIETI-GIULIANOVA 4-1



CHIETI Placidi, Del Grosso (25’ st Perfetti), Giron, Vitale (25’ st Maschio), Sbardella, Sgambato, Prinari, Di Pietro, Broso (31’ st Lagzir), Esposito, Orlando A disposizione: Tonarelli, Giammarino, Navarro, Marfisi, Carlini, Lorenzoni Allenatore: Ronci

GIULIANOVA: Falso, Testoni, Sciamanna, Censori, Ferrante, Rosafio (32’ st La Torre), Mariani, Raparo, Nassi, Gaeani (29’ st Sborgia), De Matteis (1’ st Falco A disposizione: Merlini, Halvorsen, pecoraro, Dedja, Marozzi, Valdes Allenatore: Giorgini

Arbitro: Meocci (sezione di Siena). Assistenti: Morlacchetti (sezione di Roma 2) e Todisco (sezione di Ciampino)

Marcatori: 1’ pt De Matteis, 10’ st e 14’ st Broso, 24’ st Giron, 36’ st Orlando

Ammoniti: Esposito e Vitale (C) Gaetani, Nassi e Rosafio (G)

Espulsi: Raparo (G).

SAN NICOLO'-TERMOLI 6-0



SAN NICOLO': Digifico, Pretara, Mozzoni (st 34'Alessandroni), Mbodj, Gabrieli, Petronio, Valim, Stivaletta (21'st Donatangelo), Bartolini, Iaboni (12'st Moretti) , Santoni. All.Epifani

A disp. Ricci, De Petris, De Santis, Chiacchiarelli, Di Romano, Palumbi

TERMOLI: Ferrucci, Arbotti (1' st Camilleri),Simonetti, Coccaro (27'st Gabsi), Lapenna, Scarpone, Failla, Scarano, Santoro, Mattia, Persichitti(1'st Torzi) . All. Casu M.

A disp. Prencipe, Colavita, Di Giorgio, Giacobbe, Marconetti, Pilone

Arbitro: Zizza N. (Finale Emilia), Redaelli M. (Pesaro), Cristofaro R. (Milano)

Ammoniti: 35'pt Gabrieli (SN), 5'st Scarpone (TE)

Angoli: San Nicolò 9 - Termoli 1

Marcatori: 9'pt Iaboni, 37'pt Bartolini, 39'pt Iaboni, 43'pt Valim, 5'st Bartolini, 31'st Valim

CAMPOBASSO-CELANO 1-0



CAMPOBASSO: Conti, Di Gioacchino (46′ Cianci), Fusaro, Palermo, Bosco, Minadeo, Nicolai, Pani (63′ Fazio), Lazzarini (58′ Miani), Todino, Di Gennaro. All. Farina.

CELANO: Amabile, Iaboni, Piccirilli, D’Adamo, Villa, Castaldo, Luzi, Marfia, Bongiorno, Vigliotta (34′ Suleman), Retico (60′ Ippolito). All. Luiso.

Arbitro: Sig. Degli Esposti di Bologna. Assistenti: Gasparri e Pompei di Pesaro.

Rete: 86′ Miani.

JESINA-AMITERNINA 1-1



JESINA: Tavoni, Calcina, Carnevali (16’ st Pierandrei), Brighi (27’ st Nicola Cardinali), Tafani, Marini, Trudo, Frulla, Traini (27’ st Tittarelli), Francia, Mattia Cardinali. All.: Bacci.

AMITERNINA: Di Fabio, Rausa, Mariani, Valente, Di Ciccio, Carrato, Di Paolo (22’ st David Vincent Lenart), Petrone, Terriaca (34’ st Lukasz Sebastian Lenard), Torbidone (19’st D’Alessandris), Smipple. All.: Angelone.

Reti: 36’ pt Traini, 4’ st Terriaca.

Arbitro: Moriconi di Roma.

Note: ammoniti, 10’ st Frulla, 11’ st Smipple, 14’ st Di Ciccio, 43’ st Carrato, 48’ st Francia.

Al termine del match compagni di squadra e spettatori si sono stretti intorno al centrocampista Frulla per la recente, prematura scomparsa del nonno Attilio.