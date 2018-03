Basket. Liscio come l'olio per l'Amatori Pescara. Francavilla Fontana ko 93-54

FRANCAVILLA FONTANA. L'Amatori torna dalla Puglia con una vittoria altisonante. Contro la Soavegel Francavilla, nella gara giocata a Ceglie Messapica, il risultato e' andato oltre le previsioni ed ha assunto dimensioni rilevanti. Si sapeva che l'avversario, ultimo in classifica, disponeva di una formazione giovanissima, forse la piu' giovane della categoria, ma il risultato e' comunque andato oltre le aspettative. I pescaresi hanno giocato una ottima gara, indipendetemente dal valore e dalla diversa esperienza dell'avversario, evidenziando dati sia individuali che collettivi di primo livello. Ed e' per questo che l'andamento della partita e' stato univoco, con i ragazzi di Salvemini sempre saldamente in vantaggio e gestori saggi del gioco; il tecnico ha mandato in campo tutti gli atleti a disposizione, e tutti hanno portato punti a referto. Si sono saputi opporre adeguatamente all'aggressivita' iniziale dei locali, ed hanno saputo approfittare a dovere degli spazi loro lasciati nella manovra e nelle conclusioni. Un'occasione anche per dare piu' minutaggio alle seconde linee che, anche qui, ha fornito un buon riscontro. E' stata comunque una bella partita che se non altro ha testimoniato il buon grado di tensione e di livello mentale che caratterizza in questa fase la squadra biancorossa. E indipendentemente dal valore del rispettabilissimo avversario, Salvemini ha ottenuto conferme individuali che forse valgono di piu' del risultao in se. Un presupposto positivo per la prossima impegnativa gara interna da giocare domenica 14 contro il Maddaloni.

SOAVEGEL FRANCAVILLA - AMATORI PESCARA 50-93

Soavegel Francavilla: Miriello 2 , Bergamin 2 , Caldarola 3 , D'Angelo , Antonicelli 11 , Gorreri 7 , Prete 2 , Marchini 11 , Salafia 10 , Mazzarese 2 . All. Olive.

Amatori Pescara: Pepe 20, Rajola 12, Di Carmine 4, Di Fonzo 6 , De Martino 16 ,Timperi 13, Di Donato 3 , Bini 4, Polonara 11 , Di Marco 4 . All. Salvemini.

Arbitri: Roca di Avellino e Fiore di Scafati.

Parziali: 10-29; 23-60; 34-82.

Note: 5 falli: Caldarola e Marchini ; Francavilla: : tiri da 3: 4/19 tiri totali: 19/61 tiri liberi 8/11; rimbalzi 21 (Caldarola 5) . Amatori: tiri da 3: 14/27 ; tiri totali 33/60; tiri liberi 13/22; rimbalzi 42 (Pepe 8).