Il Vasto cede di schianto sul parquet di Maddaloni: 101-74

MADDALONI. Ci si aspettava ben altro risultato dalla trasferta della BCC Vasto Basket contro il San Michele Maddaloni, dove si sono trovati di fronte l’ex Biagio Sergio. E invece i biancorossi rimediano la seconda pesante sconfitta consecutiva dopo quella in casa con l’Agropoli. Ierbs e compagni sono riusciti a restare in partita per due quarti, cadendo poi di fronte ai cecchini campani, che hanno tirato con il 60% da tre e non hanno lasciato spazio agli attacchi vastesi. Complicata anche la situazione dell’infermeria. Se la notizia positiva è il rientro di Gabriele Mirone, di negative ce ne sono due perché Di Tizio non è sceso in campo e Martelli ha rimediato una distorsione alla caviglia. In settimana le loro condizioni saranno da valutare ma potrebbero non essere pronti per la prossima partita. Della partita di Maddaloni c’è ben poco da dire se non che il terzo quarto è stato ancora una volta negativo, dando così il via all’allungo dei padroni di casa che hanno incrementato il loro vantaggio fino a sfondare quota 100. Alla sirena il 101-74 segnato dal tabellone è una severa punizione per la BCC Vasto Basket che rimane così ancorata a quota 4 punti in classifica. Per la squadra del presidente Spadaccini inizia ora una serie di 3 partite cruciali. Domenica prossima al PalaBCC arriverà il Francavilla, fermo a quota 2 punti, poi si andrà a Martina Franca e poi, nel match durante le festività natalizie, i vastesi riceveranno la visita del Taranto. Servirà invertire la rotta e fare punti per muovere la classifica in ottica salvezza.

San Michele Maddaloni - BCC Vasto Basket 101-74



ASD Pallacanestro San Michele Maddaloni: Piscitelli 23,Desiato 7, Garofalo 14, Chiavazzo 16, Sergio 16, Guastaferro 11, Marini 8, Rusciano, Rollo 3, Mastropietro 3. Coach: Massimo Massaro

BCC Vasto basket: Dipierro 11, Durini 12, Martelli 13, Lagioia 12, Mirone 14, Antonini 2, Di Tizio n.e., Ierbs, Menna n.e, Cordici 10. Coach: Sandro Di Salvatore