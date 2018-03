Basket. Giulianova ad un passo dall'impresa. A Cassino finisce 93-91

CASSINO. Si fermano a tre le vittorie consecutive della Globo Giulianova che vede interrotta la sua serie positiva sul campo di Cassino. I giallorossi non sono riusciti infatti nell'impresa di espugnare il campo ciociaro, uscendo sconfitti con il punteggio finale di 93-91. Partita incredibile quella vista a Cassino con i padroni di casa sempre avanti nel punteggio, ma poi travolti dalla rimonta della Globo Giulianova che nel finale di gara quasi riesce nell'impresa di capovolgere le sorti di una partita che sembrava saldamente in mano ai ciociari. Gallerini aveva tra le mani il tiro della vittoria ma il ferro lo sputava fuori negando ai giallorossi la gioia di una clamorosa vittoria.Un -2 che lascia un po' amaro in bocca a Gallerini e soci ma che non intacca la consapevolezza acquista dalla Globo Giulianova in quest'ultimo mese di gare.

Primi due quarti ad appannaggio dei padroni di casa che se da un lato tiravano con percentuali molto alte dall'altro potevano godere della grande serata di un scatenato Ingrosso, autore alla fine di 26 punti (28-18 al 10' e 52-42 al 20'). La Globo sembrava la lontana parente di quella vista in casa contro Montegranaro e faticava a carburare, concedendo ai ciociari un vantaggio quasi costantemente in doppia cifra (70-61 al 30').

La Globo, come dimostrato tante volte in questo scorcio di stagione, aveva il merito di crederci fino alla fine. Guidati da un Gallerini super, i giallorossi ottenendo buone cose anche dai vari Diener, Gloria e Papa, ritornavano prepotente in gara, togliendo molte certezze ai ragazzi di coach Vettese. Gallerini in meno di 30" segnava due triple e la Globo contretizzava un rimonta attesa per 39'42". Sul capovolgimento di fronte Colonnelli si guadagnava due tiri liberi che realizzava dando il +2 ai suoi (93-91). La Globo aveva ancora lo spazio per provare a pareggiare o vincere la gara, ma questa volta Gallerini non compiva il miracolo. La palla veniva sputata via dal ferro e Cassino poteva festeggiare la quinta vittoria in stagione.

Prossima gara, in casa contro la Luiss Roma, lunedì 8 dicembre

VIRTUS CASSINO - GLOBO GIULIANOVA 93-91 (28-18, 52-42, 70-61)

Virtus Cassino: Trionfo 15, Colonnelli 25, Sgobba 8, Valentino, Ingrosso 26, Salzillo 1, Ausiello 11, Di Mambro, Vergara 7, Fowler. All Vettese

Globo Giulianova: Sacripante 6, Diener 16, Papa 13, Gallerini 25, Pastore 8, Gloria 10, Pira 3, Cianella 8, Mennilli 2, Megazzeni, All Francani