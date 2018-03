Serie D. Chieti rimonta fino al pari. Ko Giulianova, Celano e San Nicolò. Bene l'Amiternina

CHIETI-MACERATESE 2-2



CHIETI (3-4-3): Placidi; Sbardella Cucinotta Rapino; Del Grosso Vitale Perfetti Giron; Orlando (30′ st Navarro) Lorenzoni (11′ st Giammarino) Corvino. A disp.: Schina, Di Pentima, Napoli, Di Rosa, Lanaro, Carlini, Zuccarini. All.: Ronci.

MACERATESE (4-3-3): Fatone; Cordova Garaffoni Marini D’Alessio; De Grazia Croce Perfetti (11′ st Bartolini); Kouko D’Antoni (43′ st Capparuccia) Ferri Marini (26′ st Belkaid). A disp.: Moscatelli, Cervigni, Lari, Tortelli, Lattanzi. All.: Magi.

ARBITRO: Provesi di Treviglio

ASSISTENTI: Antonaglia e Rabotti di Roma

RETI: 7′ st Orlando (C); 13′ st Ferri Marini (M), 41′ st Kouko (M); 47′ st Cucinotta (C)

NOTE: spettatori 500 circa, 200 da Macerata. Espulsi Rapino (C) all’8′ st per doppia ammonizione, al 20′ st Vitale per doppia ammonizione; allontanato il tecnico del Chieti, Ronci al 23′. Ammoniti: Corvino (C); Perfetti, Cordova (M)

Reti: 18′ Todino (CB), 20′ Gaetani (GI), 58′ Minadeo (CB), 92′ Di Gennaro (CB).

CAMPOBASSO: Conti, Di Gioacchino (46′ Cianci), Bernardi, Palermo, Fusaro, Minadeo, Dragone, Pani (57′ Fazio), Miani (79′ Scudieri), Todino, Di Gennaro. All. Farina.

GIULIANOVA: Falso, Testoni, Sciamanna (79′ Sborgia), Censori, Ferrante, Calabuig, Mariano, Esposito, Nassi, Gaetani (70′ Indelicato), Rosafio (38′ Precchiazzi). All. Giorgini.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore. Assistenti: Bovio di Ercolano e Barchetta di Nola.

JESINA-CELANO 3-1



JESINA: Tavoni, Nicola Cardinali, Carnevali, Frulla, Marini, Tombari, Trudo (27’ st Sassaroli), Ambrosi (40’ st Remedi), Pierandrei (37’ st Traini), Francia, Mattia Cardinali. All.: Bacci.

CELANO: Amabile, Villa (35’ st Iaboni), Simeoni, Lupo (9’st Suleman), Ferrara, Luzi, Marfia, Buongiorno, Piccirilli, Ippoliti (27’ st Mercogliano). All.: Luiso.

Reti: 20’pt Trudo (J), 3’ st Pierandrei (J), 31’ st Luzi (C), 42’ st Traini.

Arbitro: Zizza di Finale Emilia.

Note: ammoniti, 24’ pt Lupo, 5’ st Francia e Castaldo, 7’ st Nicola Cardinali, 20’ st Trudo. Corner: 5-4. Spettatori 600 circa.

SAN NICOLO'-AGNONESE 1-2

AMITERNINA-TERMOLI 2-1



AMITERNINA: Gerosi, Di Ciccio (21° s.t. D’Alessandris), Scordella (21° s.t. Mariani), Valente, Santilli, Carrato, Rausa, Petrone, Lukasz Lenart, Torbidone, Shipple.

A DISP. Di Fabio, Mattei, Marcotullio, Sebastiani, Angelosante, Ciannelli, Montorselli.

ALL. Vincenzino Angelone

TERMOLI: Natali, Dispoto, Sorianello, Francesco Simonetti, Franzese, Ciro Poziello, Arbotti (7° s.t. Marco Simonetti), Caprioli, Di Rito, Raffaele Poziello (32° s.t. Gagliano), Santoro (45° s.t. Maiorano).

A DISP. Romano, Arcuri, Pugliese, Rakovic, Ruggieri, Scarpone.

ALL. Pasquale Catalano

ARBITRO: Fabio Natilla di Molfetta

ASSISTENTI: Giovanni Mittica e Dario Gregori di Bari

RETI: 12° p.t. Santoro, 32° p.t. Carrato, 49° s.t. Maiorano (aut.)

AMMONITI: Di Ciccio, Caprioli, Natali, Marco Simonetti

ESPULSI: 50° s.t. Ruggieri (dalla panchina) per proteste

RECUPERO: p.t. 0’, s.t. 5’