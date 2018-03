Eccellenza Abruzzo. In testa si fermano (quasi) tutte. Ko Avezzano e Pineto. Pari Francavilla

ABRUZZO. Tredicesimo turno del campionato di Eccellenza Abruzzo ricco di sorprese. Cade in casa la capolista Pineto 1-0 ad opera del Capistrello con gol decisivo di Di Gaetano. Ko anche l'Avezzano con lo stesso punteggio a Cupello (Martelli, ndr).

Altra sorpresa di giornata il 3-2 rifilato dal Miglianico nella tana della Torrese. Trick degli ospiti con Cinquino, Rossi Finarelli e D'Amore, poi inutile rimonta di Pigliacelli e Capparella in pieno recupero. Mezzo passo falso del Francavilla in casa del Montorio 88 (0-0) ma tanto basta per agganciare in testa alla classifica il Pineto. Con un gol di Salvati soltanto nelle fasi finali del match il Paterno supera 1-0 il Sulmona mentre il San Salvo crolla 3-1 a Martinsicuro grazie alle marcature di Nepa, Piunti e Veccia inframezzate dal gol della bandiera di Marinelli.

Negli altri match prezioso 2-1 esterno dell'Alba Adriatica sul Borrello grazie alla doppietta di Antonacci che ha reso inutile la parziale rimonta di Ligocki.

Stesso risultato ma casalingo del Vasto Marina che ha avuto vita facile sull'Acqua & Sapone. In gol Volpe, Cataruozzolo e Del Gallo. 1-1 infine tra Angolana e Vastese (vantaggio dei padroni di casa con De Luca e pareggio definitivo di Soria per la Vastese, ndr).

Classifica dopo 13 giornate: Francavilla e Pineto 27 punti; Avezzano, Paterno e San Salvo 25; Martinsicuro 24; Torrese 21; Angolana e Capistrello 19; Miglianico e Montorio 88 16; Vastese e Vasto Marina 14; Cupello 13; Alba Adriatica e Borrello 12; Acqua & Sapone 11; Sulmona 1.

CUPELLO-AVEZZANO 1-0

MARTINSICURO-SAN SALVO 3-1

MONTORIO 88-FRANCAVILLA 0-0

PATERNO-SULMONA 1-0

PINETO-CAPISTRELLO 0-1

RC ANGOLANA-VASTESE 1-1

TORRESE-MIGLIANICO 2-3

VASTO MARINA-ACQUA & SAPONE 2-1