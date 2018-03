Pallavolo. Ortona domenica ospita la capolista Corigliano nella quinta giornata

ORTONA. La 5a giornata del 70°Campionato di Serie A2 UnipolSai è alle porte, e Ortona si prepara ad accogliere la squadra di coach Daniele Ricci.

La Caffè Aiello Corigliano arriva ad Ortona da capolista, assieme alla Tonno Callipo e alla B-Chem.

Un gara importante per la Sieco, non solo ai fini della classifica, ma soprattutto per recuperare i punti lasciati domenica scorsa a Reggio Emilia.

Un match caldo ed interessante, dove sicuramente le squadre si affronteranno a carte scoperte.

L'onda calabra sarà spinta dall'opposto Banderò e dal recuperato Hradzira e non solo; Corigliano vanta esperienza al centro e grinta da vendere.

Ortona dovrà giocare con intelligenza e spirito di sacrificio, contando sulle forze dei singoli e della squadra e soprattutto sulla spinta dal pubblico di casa che sarà pronto, come sempre, ad essere il giocatore in più.

Prosegue questo fine settimana su tutti i campi della Serie A UnipolSai la campagna di sensibilizzazione FREE GHONCHEH intrapresa in occasione dello scorso turno di gare a sostegno di Ghoncheh Ghavami, la giovane britannica di origine iraniana condannata in Iran ad un anno di

reclusione. Contemporaneamente, la Lega Pallavolo Serie A aderisce come ogni anno alla Giornata Mondiale ONU dedicata al Ricordo delle Vittime della Strada, promossa dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), diffondendo un messaggio di sensibilizzazione sociale

grazie alla voce degli speaker che nel corso delle gare reciteranno un annuncio fonico dedicato per focalizzare l’attenzione del pubblico sulla Giornata del Ricordo, dallo slogan “Ricordare per Cambiare”.

La gara Sieco Service Impavida Ortona - Caffè Aiello Corigliano inizierà con un minuto di silenzio in ricordo di Lorenzo Costantini.

A parlare di questa gara è il centrale abruzzese Matteo Guidone: "Quella di domenica sarà una gara molto difficile. Incontreremo una squadra tosta e ben attrezzata in tutti i reparti. Noi dobbiamo

esprimere il nostro miglior gioco e soprattutto dobbiamo essere determinati nel portare a casa il risultato. Giochiamo in casa e il pubblico darà come sempre il suo contributo.

Per quanto riguarda me, sto tornando piano piano al 100% e ho tanta voglia di dimostrare i miei progressi e fare il meglio possibile".

Arbitri dell'incontro: Montanari Massimo ( Lugo-RA) - Puletti Francesco (Città di Castello - PG)

Le altre gare

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Domar Matera,

Centrale McDonald's - Aurispa Alessano,

Cassa Rurale Cantù - Globo Banaca Pop.del Frusinate Sora,

B-Chem Potenza Picena - Materdominivolley.it Castellana Grotte,

Maury's Italiana Assicurazioni - Conad Reggio.