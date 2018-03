Rugby. L'Aquila domenica a Roma con le Fiamme Oro. Riposo per la Gran Sasso

ABRUZZO. Domenica 16 novembre, con fischio di inizio del sig. Schipani alle ore 15, quinta giornata del Campionato Nazionale di Eccellenza per L'Aquila Rugby Club, che affronterà a Roma le Fiamme Oro. Si tratta della seconda gara ufficiale dei neroverdi sul campo della squadra della polizia di stato, dopo la gara d'esordio del Trofeo d'Eccellenza, terminata 53-14.

Non è un momento facile per la classifica dell'Aquila, che deve fare punti per abbandonare i bassifondi. Ma la squadra continua a lavorare e a crederci, consapevole del fatto che sia "un anno di costruzione", come ribadito dal presidente Mauro Zaffiri nel corso della conferenza stampa di ieri.

"La consapevolezza di quello che vogliamo fare è sempre presente", ha ribadito l'head coach Massimo Di Marco, convinto che sarà un campionato difficile ma anche che, con determinazione, L'Aquila vuole conquistare la salvezza.

In casa Fiamme Oro, invece, è tanta anche la voglia di riscattare la sconfitta di domenica scorsa nel derby con la Lazio.

La probabile formazione: Milani, Cocchiaro, Subrizi; Di Cicco, Caila, Gorla, Lofrese, Catelan; Leone, Matzeu; Crotti, Forte, Erbolini, Bonifazi, Palmisano. A disp.: Di Roberto, Rettagliata, Iovenitti, Fiore, Ceccarelli, Boccardo, Speranza, Panetti, Ferrini.

Riposo per la Gran Sasso che tornerà in campo soltanto il 30 novembre per la settima giornata del campionato di Serie A in casa del Firenze, superato di misura 28-25 nel match di andata in Abruzzo. I ragazzi di mister Pierpaolo Rotilio sono primi in classifica con 6 punti di vantaggio sull'accademia FIR.