Under 21. Lunedì amichevole con la Danimarca. Di Biagio: “ottimo test con la Lupa Roma”

MATERA. Sei gol, una traversa, ritmi alti. Una gara intensa quella giocata oggi pomeriggio al campo “Francesca Gianni” dalla Nazionale Under 21, che ha affrontato la Lupa Roma, squadra di Lega Pro, battendola 6-1. Tre le reti realizzate dall’attaccante del Palermo Belotti, mentre gli altri gol sono stati messi a segno da Longo, Bonazzoli e Trotta; per la Lupa Roma il gol della bandiera porta la firma di Raffaello.

“Ho ricevuto da questo test indicazioni importanti e positive – ha dichiarato il tecnico Di Biagio a fine gara – ed era quello che cercavo. Abbiamo incontrato una squadra di Lega Pro che sta facendo un grande campionato e siamo stato bravi ad interpretare la gara come ritmo, mentalità e voglia. Abbiamo svolto una gran mole di gioco in fase offensiva; certo, c’è ancora da migliorare, ma ho visto che la squadra continua a crescere e sono contento”.

Domani pomeriggio l’Under partirà per Matera, dove lunedì pomeriggio (stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” ore 17) è in programma l’amichevole con la Danimarca e Di Biagio si aspetta una risposta importante da parte degli Azzurrini: “Vedremo a che punto – sottolinea il tecnico – è arrivata la crescita di questo gruppo. A me interessa vedere la mentalità giusta, che deve starci a prescindere dall’avversario che si affronta e dal tipo di partita”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Bardi (Chievo Verona), Cragno (Cagliari), Leali (Cesena);

Difensori: Antei (Sassuolo), Bianchetti (Empoli), Biraghi (Chievo Verona), Goldaniga (Perugia), Murru (Cagliari), *Romagnoli (Sampdoria), *Sabelli (Bari), Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Baselli (Atalanta), Battocchio (Virtus Entella), Benassi (Torino), Crisetig (Cagliari), Dezi (Crotone), *Molina (Atalanta), Sturaro (Genoa), Viviani (Latina);

Attaccanti: Belotti (Palermo), Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Inter), Longo (Cagliari), Trotta (Bransley).