Basket Serie C Nazionale. Nel derby Ortona supera il Pescara. Campli sconfitto

ABRUZZO. Come da pronostico la We're Ortona porta a casa il risultato con il Pescara, che nonostante il cambio in panchina continua la serie negativa. Una vittoria che permette alla compagine ortonese di guidare la classifica del campionato di Serie C nazionale insieme a Osimo, Falconara, Pedaso e Pesaro.I padroni di casa nei primi minuti di gioco prendono il largo dominando il primo quarto che termina 34 a 14, stessa musica nel secondo quarto in cui la We're guidata da capitan Comignani e dal "solito" Fabrizio Gialloreto rientra negli spogliatoi sul punteggio di 60 a 38. La squadra pescarese rientra in campo con una grande determinazione e tenta la rimonta, mentre i ragazzi di coach Sorgentone faticano a gestire il vantaggio con qualche errore di troppo. Il terzo quarto si chiude sul 74 a 62 con Giuseppe Febo che cerca di trascinare i suoi, ma nell'ultimo quarto la compagine Ortonese riprende il controllo del match senza più concedere nulla all'avversario. Negli ultimi minuti di gioco diversi episodi di nervosismo in campo che sono costati l'espulsione a De Luca e un tecnico alla panchina biancazzurra a tredici secondi dal fischio finale.Ottima prestazione di Ernani Comignani con 21 punti e un 5/6 da tre, seguito da Gialloreto e Di Carmine con 19 punti. Miglior realizzatore della partita il pescarese Febo con 29 punti e un 6/14 al tiro da tre punti. Partita di esordio per il neo acquisto della We're, l'argentino Victorio Musso, che nonostante il ritardo nella preparazione ha dato il suo contributo mettendo a segno 10 punti. Una nota di colore: l'assalto dei tantissimi bambini presenti all'album di figurine della We're che raccoglie tutti gli atleti della società ortonese, dirigenti compresi. L'album e le figurine saranno presto disponibili nelle edicole e durante le partite in casa della prima squadra.Sconfitto invece il Campli 77-69 a Tolentino.Classifica dopo 6 giornate: Ortona, Osimo, Falconara, Pedaso e Pisaurum 10 punti; Campli, Valdiceppo, Matelica e Tolentino 6; Perugia 4; Civitanova, Loreto e Gubbio 2; Pescara 0.