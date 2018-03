Basket Serie C Regionale. Vincono Penta Teramo, Magic Chieti e Termoli

ABRUZZO. Quinta vittoria consecutiva per il Penta Teramo che al termine di una gara condotta per tutti i 40' di gioco ha battuto con il punteggio finale di 78-62 il N.B: Aquilano di coach Cinquegrana. Il Penta, stante l'indisponibilità all'ultimo momento del PalaScapriano, ha dovuto disputare la gara sul campo di Campli e questo all'inizio ha creato qualche problema ai biancorossi.

I biancorossi teramani, guidati dall'ottimo Palantrani autore di ben 28 punti e vera spina nel fianco degli aquilani, hanno deciso la gara già nel corso del primo quarto dove hanno accumulato un vantaggio in doppia cifra (24-12 al 10'). Nei quarti centrali il Penta Teramo ha controllato i tentativi di rimonta degli ospiti che, con Fabri, autore di 16 punti e Carosi con 19, cercavano di mantenere in vita la partita contenendo lo svantaggio sulle dieci lunghezze (42-30 al 20' e 58-48 al 30'). Negli ultimi 10' il maggior tasso tecnico dei biancorossi veniva fuori e aumentando il vantaggio minuto dopo minuto, il Penta chiudeva la gara con il punteggio finale di 78-62.

Prossima gara per il Penta Teramo domenica prossima in casa contro il Nova Basket Campli.

Nelle altre partite del Girone misto Abruzzo-Molise continua la fuga dell'Airino Termoli, che ha espugnato 65-58 il parquet di Sulmona. Vittoria anche per il Magic Chieti che ha regolato con qualche difficoltà 73-66 il San Salvo in trasferta. Tutto facile per il Basketball Teramo che ha battuto fuori casa 54-43 l'Ennebici Campobasso. Ancora più netta l'affermazione del Chieti, che ha distrutto 77-39 la cenerentola Torre de' Passeri. Ha riposato il Nova Basket Campli.

Classifica dopo 6 giornate: Airino Termoli 12 punti; Penta Teramo e Magic Chieti 10; Nova Campli e Basketball Teramo 6; Chieti, Sulmona e San Salvo 4; Nuovo Basket Aquilano ed Ennebici Campobasso 2; Torre de' Passeri 0.

Prossimo turno: Torre de' Passeri-Sulmona; San Salvo-Basketball Teramo; Magic Chieti-Airino Termoli; Penta Teramo-Nova Basket Campli; Nuovo Basket Aquilano-Chieti. Riposa l'Ennebici Campobasso.