Serie D. Exploit Giulianova, Celano ed Amiternina. Pari Chieti e San Nicolò

CHIETI-VIS PESARO 2-2



MARCATORI: 34' Corvino 39' Bugaro (r) ; 50' Bugaro (r) 63' Esposito (r)

CHIETI (4­3­3): Placidi; Sbardella, Rapino, Cucinotta, Giron; Perfetti (69' Lorenzoni), Vitale, Prinari; Orlando (76' Carlini), Corvino, Esposito. A disp. Ferrara, Giammarino, Di Pentima, Di Lallo, Navarro, Di Rosa, Napoli. All. Ronci

VIS PESARO (4­1­4­1): Teodorani; Dominici G., Pangrazi, Brighi, Fabbri; Torelli (46' Vita), Rossoni (46' Pensalfine), Granaiola, Bugaro; Rossi (79' Filippucci); Evacuo. A disp. Osso, Bartolucci, Vagnini, Dominici E., Rossini, Cobaj. All. Bonvini

ARBITRO: Copat di Pordenone

ESPULSI: Costa (Vicepresidente Chieti)

AMMONITI: Cucinotta, Giron Perfetti ed Esposito (C); Teodorani, Domini G., Pangrazi e Vita (VP)

GIULIANOVA-JESINA 3-2



GIULIANOVA : Falso, Testoni, Sciamanna, Censori, Ferrante, Cimià (1’st Ursini), Mariani, Esposito, Nassi, Gaetani (26’ st Raparo), Rosafio (8’ st Precchiazzi). Allenatore: Francesco Giorgini

JESINA: Tavoni, Calcina, Marini, Frulla, Tafani (8’ st Sassaroli), Tombari, Trudo, Cardinali, Traini (30’ st Pierandrei), Francia, Carnevali (42’ st Ledesma). Allenatore: Giovanni Ricci

Arbitro: Francesca Campagnolo di Bassano del Grappa (Sattin e Bozzolan di Rovigo)

Reti: 14’ Gaetani (Giulianova), 16’ Trudo (Jesina), 34’ Mariani su rigore (Giulianova), 47’ pt Traini (Jesina), 20’ st Mariani (Giulianova)

Espulsi :49’st Calcina (Jesina) per fallo da ultimo uomo.

Ammoniti: Sciamanna, Esposito e Mariani (Giulianova), Calcina, Frulla e Carnevali (Jesina)

Note: Spettatori 400 circa, Recupero 2’ e 4’





CELANO-TERMOLI 3-1

AGNONESE-AMITERNINA 0-2



OLYMPIA AGNONESE: Biasella, Maresca, Litterio, Perrotta, Natalini, Lattarulo, Carpentino (28° p.t. Catalano), Ricamato, Saltarini (34° s.t. Lavorgna), Pagliuca, Santoro (1° s.t. Pettrone).

A DISP. Vescio, De Lio, Faggiano, Gala, Lisi, Lucarini.

ALL. Giuseppe Donatelli

AMITERNINA SCOPPITO: Di Fabio, Dawid Lenart, Shipple, Valente, Santilli, Carrato (31° s.t. Marcotullio), Rausa, Petrone, Ciannelli (16° s.t. D'Alessandris), Torbidone, Di Paolo.

A DISP. Gerosi, Scordella, Sebastiani, Mattei, Costi, Lukasz Lenart, Arciprete.

ALL. Vincenzino Angelone

ARBITRO: Mattia Politti di Lecce

ASSISTENTI: Francesco Bruni di Brindisi e Antonio Pedarra di Foggia

Reti: 47° p.t. Torbidone (rig.), 47° s.t. D'Alessandris

Ammoniti: Lattarulo,Pagliuca, Di Paolo, Petrone

Espulsi: 45° p.t. Natalini per fallo di mano in area su conclusione in porta di Valente, 38° s.t. Dawid Lenart per doppia ammonizione

CASTELFIDARDO-SAN NICOLO' 2-2



CASTELFIDARDO CALCIO : Anadiegwu, Cervellini, Pretini, Urbinati, Labriola, Belelli, Tassi, Carboni, Dell’Aquila, Cavaliere, Sbarbati. A disposizione: Recchiuti, Fermani, Strano, Bonifazi, Staffolani, Simoncelli, Taddei, Grottini,Ciccioli. All. Roberto Mobili.

SAN NICOLO’CALCIO TERAMO : Palombo, D’Orazio, Pretara, Micolucci, Gabrieli, Chiacchiarelli, Bisegna, Stivaletta, Tarquini, Iaboni, Santoni. A disp. Digifico, Natale, Montecchia, Mozzoni, Alessandroni, Donatangelo, De Santis, Paris, Cremona. All. Epifani

Arbitro : Davide Moro di Schio.