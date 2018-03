Eccellenza Abruzzo. Nessuno scossone in alta classifica. Ok Pineto, Avezzano e Francavilla

ABRUZZO. Nessun ribaltone e tutto come nelle previsioni nella 12esima giornata del campionato di Eccellenza Abruzzo. Il Pineto espugna 2-1 Alba Adriatica grazie alle reti di Colacioppo e Stacchiotti che hanno rimontato l'iniziale vantaggio di Scarpetti. 3-0 secco del Francavilla che ha regolato in casa senza difficoltà la Torrese con un avvio ripresa favoloso (Bordoni, Proterra e Lalli nei primi 10 minuti, ndr). Stesso risultato per l'Avezzano sul Borrello con marcature di Menna e Moro (doppietta, ndr). Nel big-match di giornata risultato ad occhiali tra San Salvo e Paterno.



Grazie ad un gol di Di Domizio l'Angolana espugna Miglianico mentre al Martinsicuro basta Travaglini per fiaccare la resistenza in trasferta del Capistrello. Pareggio pirotecnico 2-2 tra Acqua & Sapone e Montorio 88. Botta e risposta continuo griffato Ridolfi, Di Donato, Del Gallo e Potacqui.

1-1 tra Vastese e Cupello (Castello e Benedetti in rete, ndr) mentre il Sulmona conquista il primo punto stagionale costringendo allo 0-0 il Vasto Marina.

Classifica dopo 12 giornate: Pineto 27 punti; Francavilla 26; Avezzano e San Salvo 25; Paterno 22; Martinsicuro e Torrese 21; Angolana 18; Capistrello 18; Montorio 88 15; Miglianico e Vastese 13; Borrello 12; Acqua & Sapone e Vasto Marina 11; Cupello 10; Alba Adriatica 9; Sulmona 1.

ACQUA & SAPONE-MONTORIO 88 2-2

ALBA ADRIATICA-PINETO 1-2

AVEZZANO-BORRELLO 3-0

FRANCAVILLA-TORRESE 3-0

MIGLIANICO-RC ANGOLANA 0-1

SAN SALVO-PATERNO 0-0

SULMONA-VASTO MARINA 0-0

VASTESE-CUPELLO 1-1