Pallavolo. Trasferta impegnativa per la Sieco Service Ortona a Reggio Emilia

ORTONA. Con l'arrivo della 4a giornata di campionato, arriva anche la seconda trasferta per la Sieco, che domenica sarà ospite della Conad Reggio Emilia.

Gara importante e al tempo stesso delicata, contro la formazione del grande Luca Cantagalli, simbolo della pallavolo italiana.

Importante sarà mantenere alta la concentrazione e soprattutto continuare ad essere squadra su ogni singolo pallone. Il 70° Campionato di Serie A2 si dimostra da subito interessante e molto competitivo e sicuramente domenica al Palasport "G.Bigi" di Reggio Emilia si vedrà un grande spettacolo.

Arbitri dell'incontro Feriozzi Ugo (AP) e Cappelletti Eliana (AN). Giornata importante anche per il messaggio forte e chiaro di tutti per la liberazione di Ghoncheh Ghavami.

La Lega Pallavolo Serie A e tutti i suoi Club infatti,con la campagna “Free Ghoncheh”, esprimono il proprio sostegno alla avvocatessa detenuta in Iran, arrestata per avere chiesto di assistere ad una partita di pallavolo.

A presentare la prossima trasferta è il centrale marchigiano, Daniele Moretti, che domenica scorsa a fatto il suo esordio in un Palazzetto dello Sport straripante: "è stato un esordio bellissimo. Potevo giocare meglio ma la vittoria è arrivata, ed è stato stupendo vedere un palazzetto così pieno.

Il pubblico è stato spettacolare e questo è segno della vicinanza della città che ci sta dimostrando il suo affetto".

La gara di domenica: "A Reggio sarà difficile perchè sicuramente loro daranno il massimo, davanti al pubblico di casa, per portare a casa il risultato. Sono una buona squadra, con giocatori esperti, come ad esempio i centrali Di Franco/Giglioli/Benaglia.

Noi stiamo lavorando molto in palestra e c'è voglia di fare bene, in più sapere che a Reggio Emilia ci saranno i nostri tifosi mi carica. Sentire il loro calore anche in trasferta sarà un motivo in più per dare tutto".



Le altre gare della 4a giornata – Andata

Domar Matera - Cassa Rurale Cantù

Caffè Aiello Corigliano - Centrale McDonald's Brescia

Materdominivolley.it Castellana Grotte - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Globo Banca Pop.del Frusinate Sora - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania

Aurispa Alessano - B-Chem Potenza Picena.