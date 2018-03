Rugby. Domenica L'Aquila al Fattori con il Viadana. Gran Sasso col Perugia

ABRUZZO. Sarà il magnifico Palazzo Ardinghelli il testimonial della ricostruzione dell'Aquila, protagonista della seconda “maglia evento” del progetto “L'Aquila Rinasce”. L'edificio del centro storico aquilano, in corso di restauro da parte dell'associazione temporanea di imprese Archeores e Meg Costruzioni, sarà raffigurato sulla maglia che gli atleti dell'Aquila Rugby Club indosseranno contro il Rugby Viadana per la quarta giornata del Campionato Nazionale di Eccellenza, in programma domenica 9 novembre (ore 15) allo stadio “Tommaso Fattori”.

La squadra intanto è pronta per la sfida interna contro il Viadana secondo in classifica. Domenica allo stadio sarà presente il box office, dove sarà possibile sottoscrivere ancora l'abbonamento #ViviamoLA, valevole per l'intera stagione 2014-2015. Il riscontro è stato buono, con un discreto numero di sostenitori (circa 300) che hanno deciso di seguire L'Aquila Rugby Club al ritorno nel gotha della palla ovale italiana.

“Dobbiamo rimediare alla pesante sconfitta di Rovigo – afferma l'head coach Massimo Di Marco – cercheremo di farlo nel migliore dei modi di fronte al nostro pubblico, tentando di conquistare punti preziosi per la classifica, contro una delle compagini più forti del torneo. Dobbiamo trovare il migliore assetto di gioco, ma sono fiducioso”.

I convocati: Di Roberto, Sebastiani, Iovenitti, Milani, Rettagliata, Cocchiaro; Di Cicco, Cialone Caila; Catelan, Lofrese, Gorla, Ceccarelli; Leone, Speranza; Matzeu, Ferrini, Bonifazi, Crotti, Forte, Mattoccia, Brown, Santillo, Edwards.

In Serie A invece prima domenica di ritorno per la Gran Sasso Rugby impegnata contro il Cus Perugia per la sesta giornata del campionato nazionale di serie A girone 4. I ragazzi di mister Pierpaolo Rotilio, primi in classifica con 19 punti, dopo quattro vittorie consecutive e una sola sconfitta, sono ospiti del Perugia, per la prima sfida del girone di ritorno.

“Siamo pronti – afferma l’allenatore Pierpaolo Rotilio – Ci siamo allenati davvero bene questa settimana. Andiamo a Perugia per vincere e mantenere la vetta della classifica”

Nella prima giornata del girone di andata, la Gran Sasso aveva battuto il CUS Perugia, sul campo casalingo di Villa Sant’Angelo, per 27 a 19 (5-0) conquistando anche il punto di bonus. L’appuntamento Cus Perugia v Gran Sasso Rugby è per domenica 9 novembre, alle ore 14.30, sul campo perugino Pian di Massiano.