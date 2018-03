Basket Serie C Regionale. Il Penta Teramo continua a vincere. Bene anche il Magic Chieti

ABRUZZO. Continua anche a Torre de' Passeri la marcia inarrestabile del Penta Teramo che è arrivato alla quarta vittoria consecutiva in altrettante gare di campionato. La formazione di Gramenzi ha disputato una convincente prestazione contro il Torre Spes vincendo ampiamente con un più 28 che la dice lunga sulla differenza di gioco e di prestazioni viste in campo tra due formazioni.

I padroni di casa, allenati da Alfredo Patricelli, hanno disputato comunque una discreta gara, almeno per quanto riguarda i primi venti minuti. Sprecacenere e soci hanno infatti tenuto il passo del Penta sia nel primo quarto, chiuso sotto di 10 (10-20), sia nel secondo, chiuso anche questo sotto di 10 lunghezze (29-29).

La partita si chiudeva nel terzo parziale quando il Penta, con un terrificante 10-24, metteva la parola fine alla gara (39-63 al 30'). Il quarto periodo, con la gara ormai ampiamente in ghiaccio, serviva solo per arrotondare i tabellini personali fino a 47-75 che mandava le squadre negli spogliatoi.

Nel Penta Teramo ottima prestazione del lungo Negrini, autore di 17 punti e dominatore del pitturato, e del terzetto Palantrani, Di Francesco,Moretti rispettivamente con 11, 11 e 10 punti.

Nelle altre gare vince facile la capolista Airino Termoli 102-66 sul Nuovo Basket Aquilano. Sconfitta esterna del San Salvo 60-50 sul parquet di Campobasso. Basketball Teramo sconfitto tra le mura amiche 63-57 dalla Nova Campli mentre il Magic Chieti ha regolato a domicilio 68-57 il Sulmona. Ha riposato il Chieti Basket.

Classifica dopo 5 giornate: Airino Termoli 10 punti; Penta Teramo e Magic Chieti 8; Nova Campli 6; Sulmona e San Salvo e Basketball Teramo 4; Chieti, Nuovo Basket Aquilano e Campobasso 2; Torre de' Passeri 0.

Prossimo turno: Chieti-Torre de' Passeri; San Salvo-Magic Chieti; Campobasso-Basketball Teramo; Penta Teramo-Nuovo Basket Aquilano; Sulmona-Termoli. Riposa il Nova Basket Campli.