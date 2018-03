La Virtus Lanciano esce indenne dal difficile terreno dell'Entella: 0-0

CHIAVARI. Risultato ad occhiali tra Virtus Entella e Virtus Lanciano con i frentani che portano ad otto la serie consecutiva di gare senza sconfitte.

Partenza subito aggressiva dei padroni di casa. Al quarto Lanini da oltre 20 metri costringe Nicolas alla parata in 2 tempi. Due minuti dopo grande chance per l'Entella con Mazzarani, che da 2 passi colpisce in pieno la traversa.

Al 12esimo ancora Virtus Entella. Lanini a giro dai 20 metri manda il pallone a lato non di molto.

Per vedere la prima occasione degna di nota per gli abruzzesi bisogna arrivare alla mezz'ora. Solito schema ideato da Mammarella per l'inserimento di Piccolo che impegna severamente Pelizzoli in corner.

Al 42esimo la solare chance è per i padroni di casa. Incerto Nicolas su botta dalla distanza del solito Lanini e da posizione più che privilegiata Sansovini alza la mira a porta spalancata.

Prima del riposo ci prova senza fortuna Monachello con pallone sul fondo.

Nella ripresa al 16esimo punizione di Mammarella per la testa di Monachello che manda alto sopra la traversa. Al minuto 26 sugli sviluppi di un corner colpo di testa insidioso di Troest con pallone respinto da Pelizzoli. Nel finale succede poco o nulla col punto che va bene ad entrambe le squadre.

Sabato prossimo Virtus al Biondi contro la corazzata Livorno.

VIRTUS ENTELLA-VIRTUS LANCIANO 0-0 (primo tempo 0-0)

MARCATORI: nessuno.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Pelizzoli; Belli, Iacoponi, Russo, Lewandowski; Costa Ferreira (23'pt Battocchio), Botta, Volpe; Mazzarani (37'st Malele); Sansovini, Lanini (21'st Litteri). A disposizione: Paroni, Di Tacchio, Latour, Zigrossi Rinaudo, Gerli. Allenatore: Prina.

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Nicolas; Aquilanti, Troest, Ferrario, Mammarella; Paghera, Bacinovic (23'st Grossi), Di Cecco; Piccolo, Monachello, Gatto (39'st Turchi). A disposizione: Aridità, Branescu, Nunzella, Amenta, De Vita, Agazzi, Pinato. Allenatore: D'Aversa.

NOTE: Ammoniti: Ferrario, Mammarella, Volpe, Belli, Troest. Espulsi; nessuno.

Andrea Sacchini