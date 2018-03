Basket Serie C Regionale. Successi di Penta Teramo e Magic Chieti. Tutti i risultati

ABRUZZO. Vittoria per il Basketball Teramo nella trasferta di Torre de’ Passeri. I giovani teramani privi di Mazzella conquistano due punti importanti, contro una squadra che ha lottato per tutto l’arco del match.Partita caratterizzata da un sostanziale equilibrio con i biancorossi che a cavallo tra il terzo ed il quarto periodo, grazie ad un ottima difesa, provano a scappare, raggiungendo a 3 minuti dalla fine il massimo vantaggio di 10 punti. Alcune incertezze nel finale rischiano di far riaprire il match ma Sulpizii con un canestro da due (per lui anche 14 rimbalzi) e quattro tiri liberi di Smikle chiudono definitivamente la partita sul 49-57. Bene anche Di Francesco, Scarnecchia e Beadle (4 stoppate).Nel prossimo turno casalingo, domenica 2 Novembre, al Palazzetto dello Sport di Scapriano, i ragazzi di coach Stefano Di Francesco affronteranno la Nova Basket Campli di coach Di Eusanio. Palla a due alle ore 17:30.Nelle altre gare del quarto turno successo del Nuovo Basket Aquilano 82-70 sull'Ennebici. Vittoria anche del Magic Chieti che sul parquet amico ha vinto 76-65 sul Nova Campli.Successi casalinghi anche di Airino e Basket Centro Abruzzo 89-80 e 60-47 rispettivamente su Chieti e Amici del San Salvo. Turno di riposo per il Penta Teramo.Classifica dopo 4 giornate: Airino 8 punti; Penta Teramo e Magic Chieti 6; Centro Abruzzo, Amici del San Salvo, Campli e Basketball Teramo 4; Nuovo Basket Aquilano e Chieti 2; Ennebici e Torre Spes 0.Prossimo turno: Ennebici-Amici del San Salvo; Basketball Teramo-Nova Campli; Magic Chieti-Basket Centro Abruzzo; Torre Spes-Penta Teramo; Airino-Nuovo Basket Aquilano.