Rugby. In B vince il Paganica. In Serie C l'Avezzano batte l'Abruzzo e fa il vuoto

ABRUZZO. In Serie B continua l’ottimo momento di forma del Paganica Rugby che, dopo aver battuto il Viterbo in casa la scorsa settimana, si impone 26-22 sul campo della Emergenti Cecina e coglie così il primo successo esterno della sua stagione.

Per il Paganica (che con i 4 punti portati a casa consolida il secondo posto) all’orizzonte, ora, c’è un vero e proprio esame di maturità: il 2 novembre, infatti, allo Iovenitti arriverà la capolista Civitavecchia, oggi vittoriosa 50-11 sul Livorno.

In Serie C Poule 1 invece sul temibile campo della Polisportiva Abruzzo Rugby di Chieti l'Avezzano si è imposto con il risultato di 24 a 0.

Classifica alla mano i teatini si presentavano come seconda forza del campionato e quindi l’ostacolo per i gialloneri era, al momento, il più ostico.

Dopo pochi minuti di studio l’Avezzano Rugby passava in vantaggio con un piazzato di Roberto Lanciotti a cui seguiva dopo 10 minuti la meta di Giovanni Angelozzi che schiacciava dopo una bella azione corale, trasformazione di Francesco Taccone e parziale di 10 a 0.

Battaglia a centrocampo con sporadiche azioni di attacco da parte di entrambe le formazioni e solo nel finale di primo tempo ancora Taccone muoveva il punteggio con una punizione.

Ripresa delle ostilità e prova di orgoglio dei padroni di casa, ma i ragazzi avezzanesi rintuzzavano ogni attacco del potente reparto di mischia non consentendo nessun avanzamento territoriale.

Al 14° ed al 25° minuto due piazzati di Taccone mettevano al sicuro il risultato e nel finale una meta dell’ottimo Giovanni Angelozzi faceva calare il sipario sull’incontro.

Nelle altre 2 partite Arieti Rieti corsaro 43-8 sul terreno dell'Old Pescara mentre la Gran Sasso Sambuceto ha espugnato 17-5 la casa del Cus L'Aquila.

Classifica dopo 4 giornate: Avezzano 18 punti; Gran Sasso Sambuceto 11 punti; Polisportiva Abruzzo 10; Arieti Rieti 6 e Cus L'Aquila 6; Old Pescara 0.

SERIE C2. ANCORA A PUNTEGGIO PIENO LA POLISPORTIVA L'AQUILA

Nella Poule 2 successo facile della Polisportiva L'Aquila che ha superato 61-0 la Polisportiva Abruzzo. Successo anche dell'Amatori Teramo 43-13 sul Capistrello. Unico successo esterno quello dell'Old Sulmona Lupi della Maiella 24-7 sul Vasto. Turno di riposo invece per il Tortoreto.

Classifica dopo 3 giornate: Polisportiva L'Aquila 15 punti; Amatori Teramo e Old Sulmona 10; Tortoreto 6; Capistrello 5; Vasto e Polisportiva Abruzzo 0.

Prossimo turno: Old Sulmona-Polisportiva L'Aquila; Polisportiva Abruzzo-Vasto; Capistrello-Tortoreto. Riposa l'Amatori Teramo.