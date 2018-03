Pirotecnico 3-3 tra Chieti e San Nicolò. Perdono Giulianova, Celano ed Amiternina

GIULIANOVA-CIVITANOVESE 0-1



GIULIANOVA: Falso; Testoni; Sciamanna; Raparo, Ferrante, Calabuig; Mariani, Esposito (6' st. Nassi), Romano, Indelicato, Rosafio (14' st. Del Bene). A disp.: Merlini, Ursini, Ciminà, Recchiuti, Censori, Gaetani. All.: Giorgini

CIVITANOVESE: Silvestri; Ficola, Mioni; Bensaja, Aquino, Cossu; Forgione, Ferrini, Amodeo (34' st. Massacesi), Degano (41' st. Biagini), Pintori (16' st. Ruzzier). A disp.: Macellari, Giovino, Camerlengo, Morbiducci, Mengali, Margarita. All.: Mecomonaco

Arbitro: Citarella di Matera (Gentileschi-Primieri Granieri).

Reti: pt. 15' Amodeo (C)

Espulso al 31' st. Ficola (C) per doppia ammonizione

Ammoniti: Raparo (G), Ferrini (C), Mariani (G), Cossu (C), Calabuig (G), Mioni (C), Ficola (C).

Note: Spett. 352 per un incasso totale di € 2.060,00, compreso il rateo di € 520,00 per 187 abbonati Angoli: ; Recuperi p.t. 0'; st. 5'.

CHIETI-SAN NICOLO' 3-3

CHIETI: Schina, Del Grosso (6’ st Giammarino), Giron, Vitale, Sbardella, Cucinotta, Navarro (6’ st Corvino), Di Pietro, Arcamone (6’ st Vano), Esposito, Orlando A disposizione: Ferrara, Rapino, Di Pentima, Perfetti, Carlini, Principe Allenatore: RonciSAN NICOLO': Degifico, D’Orazio, Mozzoni, Micolucci, Gabrieli, Petronio, Bisegna, Stivaletta (49’ st Pretara), Moretti, Santoni (13’ st iaboni), Chiacchiarelli (33’ st De Santis) A disposizione: Palombo, Montecchia, Donatangelo, Paris, Tarquini, Cremona Allenatore: EpifaniArbitro: D’Ambrogio (sezione di Frosinone)Assistenti: Carbonari (sezione di Roma 1) e Delle Fontane (sezione di Ciampino)Marcatori: 39’ pt Esposito, 42’ pt e 3’ st Stivaletta, 12’ st Bisegna (rig.), 20’ st Di Pietro, 25’ st VanoAmmoniti: Navarro, Schina, Esposito e Cucinotta (C) Gabrieli (SN)Espulsi: Del Grosso dalla panchina (C) Petronio (SN)Note: angoli 8-2 recupero 2’ pt 6’ st

SAMBENEDETTESE-AMITERNINA 1-0



SAMBENEDETTESE: Fulop, Lobosco, Valim, Borgese, Borghetti, Vallorani, Padovani (24'st Di Paola), Carteri (34'st Ubaldi), D'Angelo, Napolano, Franco (41'st Cichella). A disposizione: Cafagna, Giannini, Fapperdue, Gentili, Diarra, Galli. Allenatore: Mosconi.

AMITERNINA: Di Fabio, Rausa, Mariani (34'st Lenart), Valente, Di Ciccio, Carrato, Di Paolo, Petrone (Lenart Lukasz), Torbidone, Gizzi, Scordella (35'pt Santilli). A disposizione: Gerosi, Shipple, Rossi, D'Alessandris, Costi, Ciannelli. Allenatore: Angelone.

Marcatori: 28pt Napolano(rig.)

Ammoniti: 33pt D’Angelo; 39pt D’Angelo; 44pt Di Ciccio; 46pt Lobosco; 33st Tornidoni

Espulsioni: 27pt Valente; 39pt D’Angelo

Angoli: 5 – 0

Recupero: 2 + 4 min.

Spettatori: 2500 circa.

ARBITRO: Della Palma di Milano assistito da Collesano di Reggio Emilia e Taccone di Parma.

FANO-CELANO 2-0