Basket. Il Giulianova inciampa per la seconda volta in stagione. 81-67 Porto S. Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO. La Globo Giulianova incappa sul parquet di Porto Sant'Elpidio nella seconda sconfitta stagionale in una gara che ha visto i padroni di casa prevalere con il punteggio finale di 81-67. I ragazzi di Francani, dopo aver recuperato nel corso del terzo quarto 14 punti ai padroni di casa, non sono riusciti nell'ultimo quarto di gioco a contenere la fuga dei marchigiani che hanno allungato in maniera decisiva nei primi 5'.

La Globo, con Gallerini ormai pienamente ristabilito dall'infortunio alla caviglia subito qualche settimana fa, partiva con l'ormai consueto starting five composto da Sacripante, Pastore, Papa, lo stesso Gallerini e Diener mentre i padroni di casa agli ordini di coach Marco Schiavi mettevano sul parquet un quintetto formato da Fabi, Boffini, Romani, Quartieri e De Leo.

Partita a basso punteggio, almeno nei primi minuti di gioco, con la Globo Giulianova molto attenta in difesa, specie sul temuto Boffini, ma in attacco faticava a trovare con regolarità la via del canestro. Come è accaduto in tutto questo inizio di stagione era Diener il più attivo e proficuo in fase offensiva. Era infatti il lungo ex Campli Basket con i suoi canestri a tenere la Globo in scia ad un Porto San'Elpidio che cercava la fuga fin da subito (10-4 al 4'40"). Con i canestri di Quartieri e Romani i padroni di casa allungavano fino al +8 (17-9 al 7') ma i giallorossi, squadra orgogliosa e tenace, negli ultimi tre minuti piazzavano un parziale di 7-11 che dimezzava lo svantaggio e portava le due squadre al primo miniriposo sul 24-20.



Come nel primo periodo anche nel secondo erano i padroni di casa ad approcciare meglio la gara. Boffini e soci infatti nel giro di tre minuti si portavano sul +10 (32-22) grazie a 4 punti di Romani che era il più in palla dei suoi. Coach Francani rimescolava le carte in tavola rimettendo sul parquet Diener ed un positivo Cianella. I due guidavano la rimonta giallorossa che trovava il clou negli ultimi due minuti. Sul 38-30 la Globo si scatenava: una tripla di Gallerini ed una di Cianella riportano i giallorossi sul -3 (39-36 al 19'), poi a pochi secondi dal riposo Quartieri, anche lui con una tripla, mandava le due squadre negli spogliatoi sul 42-36.

Al rientro in campo passava un minuto prima di vedere il primo canestro dal campo: era Boffini con una tripla ad aprire le danze. La Globo però, come nei quarti precedenti, non riusciva a rispondere al tentativo di fuga dei marchigiani e nei primi 4' vedeva il canestro con il contagocce. Gallerini e soci segnavano solo 4 punti a fronte dei 12 dell'Ecoelpidiense (54-40) e complice questa emorragia di punti lo svantaggio arrivava fino al +16 del 26' (60-44). I giuliesi, molto più a loro agio con le seconde parti di periodo, da lì in poi si svegliavano ed innestavano il turbo. Gallerini saliva in cattedra e con 8 punti in poco più di tre minuti riportava i suoi ad un solo possesso di distanza sul 60-58. Un -2 frutto di un parziale monstre di 14-0 che riapriva completamente la partita. Poi come nel quarto precedente, ci pensava Quartieri a 9" dalla sirena a segnare la tripla del +5 (63-58 al 30') che dava respiro ai padroni di casa.

Nell'ultimo periodo i ragazzi di Schiavi pur tirando con basse percentuali riuscivano ad aumentare il vantaggio fino al +10 (68-58 al 33' e 71-61 al 35'), complice una Globo che segnava solo 3 punti nei primi 5' di gioco. Le percentuali al tiro dalla lunga, sotto il 25%, penalizzavano i ragazzi di Francani che negli ultimi minuti di partita vedevano i padroni di casa allungare fino al 81-67 che condannava i giallorossi alla seconda sconfitta stagionale

Prossima gara per la Globo Giulianova sabato prossimo fuori casa sul parquet dell'Olimpia Cagliari.



ECOELPIDIENSE PSE - GLOBO GIULIANOVA 81-67 (24-20; 42-36; 63-58)

Ecoelpidiense PSE: Fabi 7, Boffini 6, Romani 13, Quartieri 20, De Leo 20, Torresi 4, Centanni 8, Viozzi, Salvatori, Vallasciani 9. All. Schiavi

Globo Giulianova: Gloria 5, Pira 9, Cianella 8, Sacripante, Diener 14, Mennilli 3, Papa 5, Nolli, Gallerini 15, Pastore 1. All. Francani