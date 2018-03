Lega Pro. Big match L'Aquila-Pisa al Fattori. Teramo: trasferta a Pistoia

ABRUZZO. Dopo le delusioni di Coppa Italia Lega Pro avute in settimana, nel weekend torna il campionato per L'Aquila e Teramo con 2 impegni tutt'altro che facili. L'undici del capoluogo nel big match della decima giornata se la vedrà con il Pisa in uno scontro diretto importantissimo per la zona play-off. Pochi dubbi per il tecnico Zavettieri, che dopo il largo turnover di mercoledì in Coppa darà spazio ai titolarissimi che nelle ultime 3 gare hanno ottenuto 7 punti sui 9 disponibili. Unico dubbio al centro della difesa dove Pomante sembra in vantaggio su Zaffagnini. Per il resto Zandrini in porta; retroguardia a 4 completata da Scugli, Maccarone e Pedrelli; centrocampo a 3 con Corapi regista affiancato da Del Pinto e Mancini; tridente offensivo formato da Sandomenico, Perna e e Pacilli. Nel Pisa versatile 3-5-2 con Arma e Napoli tandem d'attacco.

Zavettieri ha convocato (in ordine alfabetico, ndr) Bernasconi, Brillanti, Cacchioli, Ceccarelli, Cerbone, Corapi, De Francesco, Del Pinto, Di Lollo, Di Mercurio, Di Stefano, Maccarone, Mancini, Pacilli, Pedrelli, Perna, Pomante, Karkalis, Rea, Sandomenico, Scrugli, Triarico, Zaffagnini, Zandrini e Zappacosta.

L'Aquila-Pisa verrà diretta da Carmine Di Ruberto della sezione di Nocera Inferiore. Guardalinee Alberto Piazza e Danilo Ruggeri. Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 14,30 allo stadio Fattori di L'Aquila.

Il Teramo di Vivarini invece, reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Ascoli, domenica sul terreno della Pistoiese cerca continuità di risultati e di prestazioni dopo i pareggi consecutivi maturati con Spal e Carrarese.

Possibile che il tecnico del Diavolo scelga gli stessi undici delle ultime 2 gare, con il compito di pungere affidato a Di Paolantonio, Lapadula e Donnarumma, con quest'ultimo in vantaggio su Bucchi.

Pistoiese-Teramo verrà diretta da Daniele Rasia della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti saranno Stefano Lapizer e Giulio Bassutti.

Fischio d'inizio domani (domenica, ndr) alle ore 14,30 allo stadio Melani di Pistoia.

Andrea Sacchini