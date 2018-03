Delfino Pescara. Guana saluta i compagni e dà l'addio al Pescara per ragioni personali

PESCARA. Ha dell'incredibile quello che è successo questa mattina a Pescara. Il calciatore Roberto Guana, prelevato sul finire del mercato estivo dal Chievo Verona, ha annunciato questa mattina ai compagni, al tecnico ed ai dirigenti del Delfino l'intenzione di lasciare la squadra. Ignote al momento le cause, con l'ex centrocampista tra le tante di Brescia, Bologna e Palermo che ha organizzato per questo pomeriggio (ore 17,30) una conferenza stampa per spiegare i motivi dell'addio. Le ragioni sarebbero strettamente personali e non di salute. Il giocatore negli ultimi giorni, dopo la partita di Vicenza giocata per tutti i 90 minuti di gioco, aveva saltato più di un allenamento dopo aver ottenuto dalla società un permesso.

Un fulmine a ciel sereno per il Pescara, che dopo le iniziali panchine aveva trovato in Guana il perno di centrocampo insostituibile in questo inizio di stagione.

La squadra intanto dopo l'addio del centrocampista bresciano continua la preparazione in vista del match di sabato all'Adriatico col Carpi.

Per il match è stato designato Riccardo Pinzani della sezione di Empoli. Guardalinee Maurizio De Troia e Matteo Bottegoni. Fischio d'inizio sabato alle ore 15,00 allo stadio Adriatico di Pescara.

Andrea Sacchini