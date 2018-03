Pallanuoto. Le 2 formazioni pescaresi inserite nel Girone 3 della Serie B

ABRUZZO. Sono quaranta le squadre divise in quattro gironi che si daranno battaglia dal 10 gennaio nel campionato Nazionale di Serie B italiana. Le prime due di ogni girone andranno ai playoff, con scontri diretti per la promozione di quattro squadre. Le ultime retrocedono, mentre le ottave e le none parteciperanno ai playout retrocessione. Il 16 maggio termina la regular season mentre il 23, il 30 maggio e 6 giugno verranno disputate le finali promozione e retrocessione. Di seguito i 3 gironi nazionali, con le 2 squadre abruzzesi inserite insieme nel Girone 3.

Girone 1: C.N. Sestri, Crocera Stadium, Dinamica Torino, G.S. Aragno, Lerici Sport 1954, Nuoto Livorno, Pallanuoto Farnese, Rapallo Nuoto, R.N. Cagliari, Sportiva Sturla.

Girone 2: Club Wasken Boys, Cus Geas Milano, Firenze Pallanuoto, Mestrina Nuoto, Modena Nuoto, Nuotatori Ravennati, Nuoto Bergamo Alta, Nuoto Vicenza Libertas, Piacenza Pallanuoto, Vela Nuoto Ancona.

Girone 3: Anzio, C.C. Lazio, La Fenice Roma, Latina Pallanuoto, Pallanuotisti Roma, Pescara, Pol. Bustino Pescara, Roma 2007, Tirrena, Waterpolo Bari.

Girone 4: Acicastello, Waterpolo Aqavion, Basilicata Nuoto 2000, Cesport Italia, Cosenza Nuoto, Cus Unime, G.P. Modugno, Arvalia Ossidiana, R.N. Napoli, San Mauro Nuoto.

Grande importanza verrà data allo sviluppo dei settori giovanili, con l'obbligo di partecipare da parte delle società ai campionati nazionali di Under 17 ed Under 15. In caso di ritiro delle suddette squadre sono previste ammende e punti di penalizzazione da scontare in campionato.

A referto in Serie B inoltre le varie squadre dovranno schierare nella lista dei tredici al massimo 3 atleti nati prima del 1982 (gli stranieri sono fuori da questo obbligo, ndr), pena ammenda e sconfitta a tavolino.

I play-out tra ottava e nona classificata a gironi incrociati (1-2; 3-4) si disputeranno alla meglio delle 3 gare il 23 e 30 maggio ed il 6 giugno 2015.

Ai play-off parteciperanno le prime 2 di ogni girone (1-2; 3-4) che si giocheranno la promozione alla meglio delle 3 nelle stesse date dei play-out.