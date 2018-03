Rugby. Altro colpo per L'Aquila. Ingaggiato il giovane argentino Joaquìn Riera

L'AQUILA. L'Aquila Rugby Club continua a muoversi sul mercato internazionale. Dopo aver ufficializzato l'acquisto del nazionale svedese di origine australiana Jonathon Edwards, il sodalizio neroverde annuncia l'ingaggio del giovane argentino Joaquìn Andrés Riera.Riera (classe 1994, 181 cm x 84 kg) è un'apertura estremo argentino. Cresciuto nelle giovanili del Tucumano, è nato estremo ma nel corso della sua formazione è stato impiegato anche nel ruolo di apertura. E' un giovane molto promettente: è un pumitas, facendo parte della nazionale argentina under 20, con cui ha disputato gli ultimi campionati mondiali di categoria in Nuova Zelanda, considerati come la più grande competizione giovanile internazionale. Arriverà in Italia già oggi.A proposito di arrivi, ieri è stata la volta dell'ala estremo Jonathon Edwards, giunto all'Aquila per il primo allenamento agli ordini dello staff tecnico. L'atleta è arrivato all'indomani della partita della nazionale svedese contro l'Ucraina: “Ho iniziato a giocare a rugby perché mio padre giocava nel massimo campionato australiano – ha affermato Edwards – sono cresciuto in una piccola città della costa est, e mi sono trasferito in Svezia nel 2010, dopo aver giocato nella National League inglese”.“Conoscevo già L'Aquila e la sua squadra di rugby – ha sottolineato – questo gruppo mi sembra giovane e mi piace, sono sicuro che faremo buone cose”.Due rinforzi importanti per il giovane XV di Massimo Di Marco, in vista del prosieguo del difficile campionato di Eccellenza. Sabato prossimo, intanto, i neroverdi esordiranno nel Trofeo d'Eccellenza a Roma sul campo delle Fiamme Oro, per una sfida che si annuncia dura ed entusiasmante.Appuntamento importante per il rugby abruzzese domenica 23 novembre alle ore 14,30 allo stadio di Via dei Gladioli di Avezzano. Test match infatti tra le nazionali di Italia e Scozia femminile.La gara in terra d'Abruzzo è al momento l'unica fissata ufficialmente prima dell'inizio del 6 nazioni. Le azzurre se la vedranno con Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda e Francia.