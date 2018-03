Rugby. In B pronto riscatto del Paganica. Serie C: vince l'Avezzano, perde l'Abruzzo

ABRUZZO. Vince e convince il Paganica Rugby. Opposti in casa alla Union Viterbo, gli uomini di coach Sergio Rotellini riscattano la sconfitta patita sette giorni fa a Piombino, battono nettamente (41-8) la compagine etrusca e si rilanciano in classifica, dove ora occupano la seconda posizione alle spalle del Civitavecchia. Una prestazione incoraggiante che lascia segnali assai positivi in vista della seconda trasferta consecutiva in terra toscana, prevista tra sette giorni sul campo della Emergenti Cecina.

Classifica Serie B, Girone 2 Poule 2: Civitavecchia Centumcellae 14 punti; Polisportiva Paganica e Livorno 9; Unione Tirreno 7; Union Viterbo 4; Emergenti Cecina -3.

In Serie C1 Polisportiva Abruzzo sconfitta 32-20 sul campo dell'Arieti Rieti. Vittoria in trasferta del Cus L'Aquila che espugna 22-5 Pescara. Nell'ultima partita successo sofferto dell'Avezzano 17-12 tra le mura amiche contro una coriacea Gran Sasso Sambuceto.

In classifica Avezzano 13 punti; Polisportiva Abruzzo 10; Gran Sasso Sambuceto e Cus L'Aquila 6; Arieti Rieti 5; Old Pescara 0. Prossimo turno: Old Pescara-Arieti Rieti; Polisportiva Abruzzo-Avezzano; Cus L'Aquila-Gran Sasso Sambuceto.

In Serie C2 Abruzzo Polisportiva L'Aquila Rugby corsara sul campo dell'Amatori Teramo (18-26). Agevole successo del Capistrello 24-0 sulla Polisportiva Abruzzo mentre il Vasto è stato sconfitto in casa 29-10 dal Rugby Club Tortoreto. Turno di riposo per l'Old Sulmona Lupi della Maiella.

Classifica dopo 2 giornate: Polisportiva L'Aquila 10 punti; Amatori Teramo, Tortoreto, Sulmona e Capistrello 5; Vasto e Polisportiva Abruzzo 0.

Prossimo turno Polisportiva L'Aquila-Polisportiva Abruzzo; Amatori Teramo-Capistrello; Vasto-Old Sulmona. Turno di riposo invece per il Rugby Club Tortoreto.