Serie D. Pari amaro del Chieti. Aminternina-Giulianova 0-0. Ko Celano e San Nicolò

SAN NICOLO'-MACERATESE 0-1

SAN NICOLO’ (4-4-2): Di Gifico 5,5; D’Orazio 5, Mbodj 5, Petronio 5,5, Mozzoni 5,5; Bisegna 5 (30’st Paris 5,5), Micolucci 6, Stivaletta 5,5, Chiacchiarelli 5,5; Tarquini 6, Iaboni 5 (5’st Santoni 5,5). A disp. Palombo, Gabrieli, Montecchia, Pretara, De Santis, Donatangelo, Cremona. All. Epifani 5,5MACERATESE (4-3-3): Moscatelli 6,5; Cervigni 6, Garaffoni 6,5 Marini A. 6,5, Cordova 5,5; De Grazia 7, Croce 6,5, Romano 6,5; D’Antoni 7 (16’st Bartolini 6), Ferri Marini 6,5, D’Alessio 6. A disp. Giannini, Petrone Lari, Grassi, Capparuccia, Perfetti, Tortelli, Belkaid, Lattanzi. All. Magi 6,5ARBITRO: Cipriani di EmpoliMARCATORI: 2’pt D’AntoniNOTE: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori: 500 circa. Ammoniti: Mbodj, Iaboni, Cordova. Espulsi al 6’st Mbodj (SN) e al 12’st Cordova (M) per somma di ammonizioni. Angoli: 5-3 per la Maceratese. Recupero: 1’ pt, 3’st.

CAMPOBASSO-CHIETI 2-2



CAMPOBASSO: Conti, Dragone, Nicolai, Marinucci Palermo, Scudieri, Minadeo, Cianci, Pani, Miani, Todino, Di Gennaro. A disposizione Nunziata, Bernardi, Di Gioacchino, Pignataro, Fazio, Palumbo, Iovannisci, Vitelli, Lazzarini. All.: Farina

CHIETI: Schina, Del Grosso, Giron, Vitale, Sbardella, Cucinotta, Prinari, Di Pietro, Vano, Esposito, Orlando. In panchina Ferrara, Giammarino, Di Lallo, Perfetti, Lorenzoni, Navarro, Carlini, Corvino, Arcamone. All.: Ronci

ARBITRO: Cavallina di Parma

ASSISTENTI: Blasi di Jesi e Sclavi di Macerata

RETI: 3′ pt Vano (Ch), 32′ pt Esposito (Ch); 44′ pt Miani (Cb, rig.), 48′ st Di Gennaro (Cb)

NOTE: spettatori 1500 circa con nutrita rappresentanza teatina. Ammoniti: Scudieri, Marinucci Palermo, Minadeo, Nicolai (Cb); Prinari, Di Pietro, Vano (Ch).



CELANO: Amabile, Iaboni, Simeoni, Suleman(18’st Sambu), Villa, Castaldo, Luzi, Marfia, Buongiorno(31′ Calabrese), Mercogliano, Piccirilli(25’st D’Adamo). Allenatore: Luiso

RECANATESE: Verdicchio, Mosconi, Candidi(10’st Agostinelli M.), Scartozzi(35’st Garcia), Patrizi, Narducci, Di Iulio, Traini, Galli(25’st Brugiapaglia), Gigli, Marolda. Allenatore: Amaolo

Arbitro: Dante (Roma 1); Puggioni (Sassari), Paolino (Alghero)

Marcatori: 16′ Marolda (R), 28′ (rig.) Galli (R), 20’st Sambu (C), 46’st Marolda (R)

Ammonizioni: Amabile, Villa, Luzi (C); Candidi, Agostinelli M.(R)

Espulsioni: Mercogliano e Calabrese ©





AMITERNINA-GIULIANOVA 0-0