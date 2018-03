Eccellenza Abruzzo. Ok Avezzano, Francavilla, Torrese e Capistrello. Tutti i gol

ABRUZZO. Ottavo turno nel campionato di Eccellenza abruzzese caratterizzato come al solito da certezze e da sorprese. Torrese superstar ad Alba Adriatica (0-5, ndr) grazie alla doppietta di Capparella ed ai gol singoli di Capretta, Passamonti e Pigliacelli. Risultato rotondo anche del Capistrello che ha espugnato 4-1 il terreno dell'Acqua & Sapone, grazie alle marcature di Gigli (doppietta, ndr), poi Micciché su rigore e Di Gaetano. Pareggio illusorio e momentaneo di Piccioni.Stesso risultato ma maturato tra le mura amiche dall'Avezzano sul Montorio 88. Nel primo tempo vantaggio ospite con Sacchetti, poi nella ripresa hanno dilagato i biancoverdi con Moro, 2 reti di Puglia e Catalli.Di misura il Borrello sulla Renato Curi Angolana grazie alla marcatura nel finale di Traore.2-0 invece del Francavilla sul Martinsicuro per effetto dei gol di La Selva e Di Sabatino.Ottima prova del Pineto che ha superato 3-1 in trasferta il Cupello (Stacchiotti, Maloku, Falasca e punto della bandiera di casa di Quintiliani, ndr).Un gol ed un punto a testa tra Miglianico e Paterno (D'Amore ed Albertazzi, ndr).Sconfitta più che preventivabile della cenerentola Sulmona che cede 1-0 in casa con il San Salvo (Di Pietro, ndr). Nel posticipo delle ore 18,00 derbyssimo senza emozioni e senza gol tra Vastese e Vasto Marina.Classifica dopo 8 giornate: Pineto e San Salvo 18 punti; Torrese 17; Avezzano e Francavilla 16; Paterno 15; Capistrello 12; Martinsicuro 11; Vastese 11; Angolana, Miglianico, Montorio 88 10; Alba Adriatica e Borrello 8; Vasto Marina 7; Acqua & Sapone 6; Cupello 5; Sulmona 0.