Basket. Seconda vittoria stagionale per il Giulianova. Brillante 78-67 sul Viterbo

GIULIANOVA. Seconda vittoria in tre giornate di campionato per la Globo Giulianova che battendo l'Ilco Viterbo con il punteggio finale di 78-67 riscatta la sconfitta di sabato scorso e si porta nei piani alti della classifica.

La Globo, recuperato completamente l'infortunio di Gallerini, partiva con l'ormai consueto starting five composto da Sacripante, Pastore, Papa, lo stesso Gallerini e Diener mentre gli ospiti rispondevano con Chiatti, Meschini, Rossetti, il temuto bomber Marcante e Cecchetti.

La formazione di coach Francani sceglieva, fin dai primi minuti, di giocarsela in velocità cercando di alzare il numero dei possessi e questo si traduceva in un 12-10 in poco più di 4' di gioco. In questo frangente Diener e Papa erano gli assoluti mattatori segnando la totalità dei punti della Globo con un eloquente 100% al tiro. In casa Viterbo, con Marcante ben limitato da Gallerini, era il play Chiatti a sobbarcarsi il peso della fase offensiva, che con 8 punti messi a referto teneva la partita in sostanziale parità (16-17 al 7'25). Coach Cipriani cercava di mischiare le carte in tavola togliendo Cecchetti, unico lungo di ruolo, inserendo Fogante, un'ala, e passando a zona per cercare di limitare lo strapotere di Diener autore di un primo quarto super (23-20 al 10').

Anche nel secondo quarto il piano gara della Globo non subiva mutamenti ed i Francani's Boys proseguivano con una gara fatta di grande pressione difensiva e tiri rapidi. Solo il tiro da fuori dava qualche grattacapo: la prima tripla giallorossa arrivava infatti solo al 15', per mano di Cianella, ma questa portava la Globo al massimo vantaggio sul 34-27. Il vantaggio arrivava anche al +11 (38-27 al 16') grazie ad un Gloria in buon spolvero. Gli ospiti, che avevano Marcante non in una delle sue migliori serate, rimanevano attaccati alla gara grazie alla buona percentuale al tiro da tre (7/15) che consentiva loro di chiudere il primo tempo sotto di sei lunghezze (40-34 al 20').

Due triple dell'Ilco Viterbo aprivano il terzo quarto ma in casa Globo Giulianova Diener riprendeva da dove aveva lasciato: dominando sotto i tabelloni. Gallerini cercava di mettersi in partita ma il canestro purtroppo per lui non arrivava; la Globo però non cedeva terreno grazie alla grossa pressione difensiva e al controllo dei rimbalzi (49-42 al 25'). L'ingresso di Gloria dava ulteriore energia ai giallorossi che proprio con un canestro del lungo ex Roseto tornavano sul +10 (55-45 al 27'), gestendo poi il vantaggio fino al 58-51 che mandava le due squadre all'ultimo mini riposo.

Il primo canestro della Globo era uno schiaccione dell'ottimo Gloria (60-53 al 32'30") che galvanizzava i suoi e faceva pesare meno la cattiva serata di Gallerini che continuava a litigare con il ferro. La classe però non è acqua e lo stesso Gallerini con quattro punti in fila si sbloccava e metteva una pezza alla sfuriata realizzativa di Marcante che riportava i suoi al -3 (64-61 al 25'48"). Si arrivava a 90" dalla fine con la Globo sul 2. Papa segnava il canestro del +4 (69-65) ma nel capovolgimento di fronte Viterbo tornava ad un solo possesso (69-67 al 39'09") di distanza dai giallorossi. Gallerini, ormai pienamente recuperato, segnava la tripla del +5 (72-67), poi nella roulette dei falli sistematici Pastore e lo stesso Gallerini facevano 3 su 4 mettendo la parola fine alla gara. Con l'ultima tripla di Sacripante, proprio allo scadere, la Globo poteva finalmente festeggiare il secondo successo stagionale (78-67) giunto in una gara comandata dal primo all'ultimo possesso.

Prossima gara per la Globo Giulianova sabato prossimo fuori casa sul parquet dell'Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio.



GLOBO GIULIANOVA - ILCO VITERBO 78-67 (23-20; 40-34; 58-51)



Arbitri: Soavi A., Galassi F.

Globo Giulianova: Gloria 13, Pira 4, Cianella 5, Sacripante 5, Diener 17, Mennilli 2, Papa 11, Nolli, Gallerini 11, Pastore 10 All. Francani

Ilco Viterbo: Chiatti 10, Fogante, Rossetti 9, Rovere 9, Meschini 10, Manetti 3, Rogani, Marcante 14, Cecchetti 12. All: Cipriani