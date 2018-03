Rugby. La Gran Sasso continua a stupire. Domata 24-17 la UR Capitolina

ROMA. Terza vittoria consecutiva per la Gran Sasso Rugby che batte anche la UR Capitolina conquistando la vetta della classifica con altri 4 punti. I ragazzi di mister Pierpaolo Rotilio, in occasione della terza giornata di campionato nazionale di serie A girone 4, hanno vinto la difficile sfida contro la squadra capitolina finita 17 a 24. Una gran bella partita per i grigio rossi della presidente Loredana Micheli che hanno retto il gioco con grinta e determinazione.A segnare la prima meta sul campo romano dell’Unione è stato la terza ala Alessio Guardiano al 23’ del primo tempo, la seconda marcatura per la Gran Sasso arriva al 27’ del secondo tempo ad opera del capitano Daniele Giampietri. Hanno fatto poi la differenza i quattro calci piazzati della compagine aquilana, il primo dell’estremo Dario Pallotta, uscito dal match per infortunio, e ben tre della terza ala Mattia Valdrappa messi a segno nel giro di pochi minuti.“Siamo i primi in classifica – dichiara sereno l’allenatore Pierpaolo Rotilio che ha seguito la partita in tribuna – Ci godiamo questo bel momento.”“La nostra forza è il gruppo, le persone che hanno deciso di investire sogni ed energie sul progetto Gran Sasso Rugby – afferma l’assistente allenatore Francesco Iannucci – Onore agli avversari, è stata una partita combattuta che abbiamo saputo gestire con grande lucidità.”Con questa vittoria gli abruzzesi restano primi in classifica.Marcatori: pt 23’ m. Guardiano nt Pelliccione; 34’ cp Pallotta; cp 21’ Valdrappa; 23’ cp Valdrappa; 25’ cp Valdrappa; 27’ m. Giampietri tr Valdrappa;Gran Sasso Rugby: Cacchione (1’ st Sacco), Rossi, Iezzi (1’ st Mandolini), Mancini, Vaggi, Parisse, Santavenere (27’ st Sebastiani), Pattuglia (39’ st Tremante), Brandizzi, Lorenzetti, Giampietri, Pelliccione, Guerriero, Mistichelli, Pallotta (13’ st Valdrappa). A disposizione: Paolucci, Sacco, Mandolini, Anibaldi, Valdrappa, Feneziani, Sebastiani.UR Capitolina: Recchi, Matteoli, Rebecchini, Giacometti, Molaioli, Diana (22’ 2t. ), Vannini, Budini (5’ 2t. ), De Michelis (Cap.), Iachizzi, Bitetti (1’ 2t. ), Belcastro, Manozzi (31’ Bitonte), Forgini (23’ 2t. Bitonte), Polioni (5’ 2t. Rampa), Monanni. A disposizione: Rampa, Bitonte, Marsella, Belcastro, Menichella, Battarelli, Bocchino, Rota.Arbitro: RussoCartellini: 39’ 1t. cart. giallo Rota (UR Capitolina) 31’ 2t. cart. giallo Molaioli (UR Capitolina).Punti conquistati in classifica: Gran Sasso Rugby 4 ; UR Capitolina 1.Note: giornata afosa, terreno ottime condizioni. Spettatori 500 ca.