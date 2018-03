Basket. Chieti nella tana dell'Omegna. Roseto: con Recanati non si può più sbagliare

ABRUZZO. Weekend per cuori forti in A2 Silver le 2 abruzzesi. La Proger Chieti, in testa alla classifica a punteggio pieno, cerca il poker da sogno oggi sul parquet della Paffoni Omegna. Palla a 2 ore 21,00.

Solito orario delle ore 18,00 invece per il Roseto, che ospiterà il Recanati.

Gli abruzzesi sono ancora a caccia del primo successo stagionale dopo le sconfitte con Chieti, Treviso e Tortona ed i marchigiani non sembrano essere una preda fuori dalla portata.

La Proger Chieti nel frattempo ha reso noto che in occasione della prossima gara casalinga di domenica 26 ottobre alle 18:00 (5^ di Campionato) è indetta la “Giornata Biancorossa”. In quell’occasione a scendere sul parquet del PalaTricalle “Alessandro Leombroni” per sfidare la Proger sarà la De’ Longhi Treviso, che ha raccolto l’eredità della grande Benetton, protagonista in Italia ed in Europa tra gli anni ’90 e 2000, quando vinse scudetti, Coppe Italia, Supercoppe italiane, Saporta Cup e, soprattutto, partecipò a 4 final four di Euroleague, perdendone due (Limoges 1993 e Barcellona 2003) solo in finale.

Non ci poteva essere occasione migliore dunque per un appuntamento del genere, considerato anche che, a prescindere dai risultati che matureranno tra domani (Omegna-Proger Chieti) e domenica (Legnano-De’ Longhi Treviso) si tratterà di uno scontro che varrà il primato nella classifica di A2 Silver, in quanto attualmente la formazione teatina e quella della Marca sono appaiate in vetta a punteggio pieno.

Pertanto, chi vorrà assistere a questo grande appuntamento da vivo dovrà munirsi di biglietto d'ingresso perché, come noto, in occasione della “Giornata Biancorossa” gli abbonamenti non sono validi. I prezzi d’ingresso al PalaTricalle sono i seguenti: parterre € 20, tribune € 10 (ridotti per under 18 ed over 65 € 7), curve € 8 (ridotti per under 18 ed over 65 € 5). L'ingresso per i bambini fino a 7 anni resta gratuito. È sottointeso che verranno sospese tutte le promozioni che la Pallacanestro Teate ha adottato quest'anno (scuole, dipendenti e collaboratori Proger, squadre dilettantistiche ospitate, ecc).

Nei prossimi giorni verrà comunicato se, ed eventualmente dove e quando, la Società effettuerà delle prevendite.