Pallavolo. Inizia anche la Serie A2. Ortona subito in casa con Vibo Valentia

ORTONA. La prima in casa ha sempre qualcosa di speciale e una città intera attende l'esordio della Sieco Service Impavida Ortona.

L'avversario di questa prima giornata è la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, formazione tra le più accreditate di questa stagione. Una società storica con un coach che ha segnato la pallavolo italiana, il mito Fefè De Giorgi.

Una gara importante per l'Impavida, che si svela per la prima volta al grande pubblico con un organico nuovo, collaudato però nei vari test pre-campionato.

Vibo ha nella sua “corazzata” nomi importanti come Sintini, Gavotto e Zanuto e l'avversario della passata stagione Filippo Vedovotto (ex Tonazzo Padova).

Ma la Sieco dovrà trovare la giusta concentrazione per dare il massimo e saper giocare di squadra.

A parlare della prima sfida di questa nuova stagione è lo schiacciatore Antonio De Paola: “Sarà una partita sicuramente ostica. Loro sono i favoriti ma noi daremo il massimo. Hanno nomi importanti, come il mio ex compagno di squadra a Trento Jack Sintini e altri giocatori provenienti dalla massima serie, ma questo non deve spaventarci. Dalla nostra avremo il pubblico e il suo calore. Giocare in casa è sicuramente bellissimo e speriamo di dare un bello spettacolo. Non dobbiamo mollare mai e dare battaglia ad una gran bella formazione”.

Appuntamento domenica 19 ottobre ore 18.00, presso il Palazzetto dello

Sport, via Papa Giovanni XXIII (Ortona). Apertura porte ore 17.00.

Info biglietteria con prezzi, orari e luoghi di vendita sul sito ufficiale del club ortonese.

La Lega Pallavolo ed i suoi Club nel week end di esordio del 70° Campionato di Serie A UnipolSai scendono in campo a sostegno della campagna “VIVA!” 2014, iniziativa posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre i Club di SuperLega e Serie A2 ci sarà la distribuzione di materiale informativo riguardanti le tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Nel corso delle partite verrà inoltre recitato dagli speaker un annuncio fonico di sensibilizzazione, che sintetizza le finalità dell’iniziativa.