Chieti pari in casa. 0-0 tra Giulianova e Celano. Ko l'Amiternina 2-2 San Nicolò

CHIETI-JESINA 1-1



CHIETI (4-3-3): Schina; Del Grosso Sbardella Cucinotta Giron; Prinari Di Pietro Perfetti (25′ st Carlini); Orlando (38′ st Lorenzoni) Esposito Corvino (4′ st Arcamone). A disp.: Ferrara Giammarino Memmo Di Lallo Navarro Zuccarini. All.: Ronci

JESINA (4-3-3): Tavoni; Tombari Tafani Marini Calcina; Cardinali N. Brighi Frulla (12′ st Francia); Carnevale Tittarelli (14′ st Trudo) Cardinali M. A disp.: Cornacchia Ambrosi Lippo Remedi Pierandrei Sassaroli Bastianelli. All.: Bacci

ARBITRO: Politi di Lecce

ASSISTENTI: Laudato e Pacifico di Taranto

RETI: 46′ pt Carnevale (J); 43′ st Esposito (C)

NOTE: spettatori 600 circa, 50 da Jesi. Ammoniti: Sbardella, Perfetti (C); Carnevale, Tittarelli, Tombari (J). Angoli 7-1. Recupero 1′ pt, 6′ st.

GIULIANOVA-CELANO 0-0



GIULIANOVA: Falso; Ursini, Sciamanna; Censori (16' st. Esposito), Ferrante, Calabuig; Mariani (34' st. Indelicato), Raparo, Romano (27' st. Giansante), Valdes, Del Bene. A disp.: Merlini, Rosafio, Ciminà, Sborgia, Troiani, Gaetani. All.: Fabiano

CELANO MARSICA: Amabile; Villa, Simeoni; D'Adamo (20' st. Lupo), Castaldi, Ferrara (5' st. Iaboni); Luzi (27' st. Sambù), Suleman, Buongiorno, Mercogliano, Piccirilli. A disp.: Cocuzzi, Castellani, Riocci, Raschiatore, Calabrese. All.: Luiso

ARBITRO: Ruggiero di Roma 1; Assistenti: Fagnani-Delle Fontane

AMMONITI: Castaldi (C), D'Adamo (C), Simeoni (C), Ursini (G), Valdes (G), Esposito (G), Luzi (C), Iaboni (C).

NOTE: Spettatori 600 circa. Angoli: 6-1 per il Giulianova. Rec: pt. 2', st. 4'.

MACERATESE-AMITERNINA 1-0



MACERATESE (4-4-3): Fatone; Cordova, Marini, Garaffoni, D’Alessio; Croce, Romano, De Grazia (47’ st Tortelli); Belkaid (12’ st Storani), D’Antoni (24’ st Bartolini), Ferri Marini. All. Magi.

AMITERNINA (4-5-1): Di Fabio; Rausa, Valente, Santilli, Mariani; Carrato, Di Paolo, Marcotullio (18’ st Lenart D.), Gizzi (34’ st Lenart L., Scordella (21’ st D’Alessandris), Torbidone. All. Nappo.

Arbitro: Palermo di Bari Rete: 41’ st Romano.

Note: spettatori 1.200 circa; ammoniti Croce, Marini, Gizzi, Rausa, Mariani, Di Paolo; angoli 9-3.

VIS PESARO-SAN NICOLO' 3-3



VIS PESARO (4-4-2): Francolini; Fabbri, Vagnini (23′ st E. Dominici), Brighi, G.Dominici; Torelli (1′ st Rossini), Rossoni, Granaiola, Bugaro; Zanigni, De Iulis (12′ st Evacuo). A disp.: Osso, Bartolucci, Mei, Filippucci, Pensalfine, Rossi. All. Bonvini

SAN NICOLO’ (4-4-2): Digifico; D’Orazio, Micolucci, Mbodj, Mozzoni; Bisegna (31′ st Paris), Petronio, Stivaletta, Chiacchiarelli; Cremona (16′ st Tarquini), Iaboni (40′ st Gabriele). A disp.: Palombo, Pretara, De Santis, Dontangelo, Moretti Santoni. All. Epifani

ARBITRO: Catucci di Foggia

MARCATORI: 15′ pt Iaboni (S) su rig, 12′ st autore Fabbri (V), 13′ st Bugaro (V), 45′ st E.Dominici (V), 47′ st Paris su rigore (S), 50′ st Bugaro su rigore (V)

NOTE: spettatori 500 circa, 184 paganti per un incasso al botteghino di 1955 euro. Al 90′ espulso Francolini (V). per fallo su chiara occasione da rete. Ammoniti: Francolini (V), Bugaro (V), Dorazio (S) Angoli: 2-4, Recuperi: pt 2′, st