Il Martinsicuro ferma l'Avezzano. Ok San Salvo e Paterno. I gol

ABRUZZO. Nella gara valida per la settima giornata di campionato di Eccellenza abruzzese la Renato Curi Angolana lascia i tre punti a San Nicolò contro la Torrese. Finisce 2 a 1 in favore dei locali. La cronaca parte già al secondo minuto di gioco subito vantaggio della torrese. Brutto disimpegno della retroguardia angolana, Di Sante raccoglie un pallone vagante in area e calcia in porta battendo Angelozzi. Doccia fredda per l’ undici di Ercole D’ Eustacchio che deve già partire con un handicap. Allora ci prova subito De Luca a pareggiare i conti. Gran tiro dalla distanza dell’ attaccante nerazzurro che impegna Bruno a deviare in calcio d’ angolo. Al 28’ la Torrese prova a passare nuovamente in vantaggio. Passaggio filtrante di Pigliacelli, si smarca Addari che si ritrova a tu per tu con Angelozzi ma è reattivo l’ estremo difensore angolano a neutralizzare il tiro dell’ attaccante teramano. Risponde l’ Angolana con Orta che con un tocco manda di poco a lato un cross di De Luca. Nella ripresa l’ Angolana vuole subito raggiungere la parità. Punizione di Olivieri di testa colpisce Orta ma la sfera sfiora la traversa. Nel momento migliore della Renato Curi Angolana arriva il raddoppio casalingo. Bellissima azione di De Sanctis che salta due uomini, entra in area e infilza Angelozzi. Arriva solo al 40’ della seconda frazione di gioco il gol della bandiera. Schema su punizione, calciata da Olivieri, raccoglie Mottola che rimette in mezzo, di corsa arriva Farindolini che calcia al volo battendo il portiere teramano. L’ assalto degli ospiti continua insistente e al 44’ vedono vanificare il possibile 2 a 2. Di Domizio crossa dalla sinistra, Di Marco viene strattonato e atterrato in area ma con un colpo riesce a toccare il pallone che sfiora il palo grazie alla deviazione del portiere. Dopo due minuti di recupero termina l’ incontro tra Torrese e Renato Curi Angolana. Risultato finale 2 a 1.

Nelle altre gare Avezzano bloccato 2-2 a Martinsicuro. Dopo il doppio vantaggio ospite grazie alle reti di Moro e Tabacco, Rosa e Tedeschi pareggiano.

Vittoria 2-1 del San Salvo con il Miglianico. Vantaggio ospite con Di Pompeo con doppio Marinelli.

3-1 del Montorio 88 sul Cupello. Dopo l'iniziale vantaggio di Quintiliani, doppietta di Coccia e rigore di Potacqui.

Pirotecnico 4-2 del Capistrello sulla Vastese (Soria e Bonusso per i teatini, De Meis, Di Gaetano, Micciché ed ancora Di Gaetano per i padroni di casa, ndr).

1-0 per il Paterno sull'Alba Adriatica con rete di Sabatini. Stesso punteggio in favore del Francavilla che espugna Sulmona con Lalli. Terzo successo di misura di giornata del Vasto Marina sul Borrello (Cataruozzolo, ndr). Ha chiuso la giornata il 3-0 secco del Pineto sulla malcapitata Acqua & Sapone grazie ai sigilli di Nardone (doppietta, ndr) e Colacioppo.



CAPISTRELLO-VASTESE 4-2





MARTINSICURO-AVEZZANO 2-2





MONTORIO 88-CUPELLO 3-1





PATERNO-ALBA ADRIATICA 1-0





PINETO-ACQUA & SAPONE 3-0





SAN SALVO-MIGLIANICO 2-1





SULMONA-FRANCAVILLA 0-1





TORRESE-RC ANGOLANA 2-1