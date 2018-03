Taekwondo. Il centro Celano quarto nel Campionato Interregionale della Toscana

PISA. Il Centro Taekwondo Celano inizia nel migliore dei modi la stagione sportiva 2014/2015 conquistando un meritato quarto posto nella classifica a squadre del Campionato Interregionale della Toscana.

La manifestazione si è svolta il 4 e 5 ottobre nella città di Pisa, presenti le squadre più blasonate d'Italia, circa 700 atleti che si sono confrontati su ben 6 campi di gara.

Per il Centro Taekwondo Celano, squadra vice Campione d'Italia, allenata dai Maestri Ennio, Calvino e Lucio Cotturone è stata una prova per testare il grado di preparazione atletica dei propri allievi in vista dei prossimi Campionati Italiani.

Nel primo giorno di gara si è distinto l'atleta Tersigni Mattia medaglia d'Oro che ha sbaragliato gli avversari vincendo con uno scarto di 20 punti nei primi due incontri e superando l'avversario nell'avvincente finale al golden-point con uno spettacolare calcio al viso. Medaglia d'Argento per Ruscio Claudia che perde la finale dopo un incontro difficile e molto tattico. Buona la prova di Pierleoni Sara che supera di misura un'atleta del gruppo sportivo della Polizia e si arrende in semifinale conquistando la medaglia di Bronzo.

Parte bene Samuele Baliva che elimina il primo avversario con un secco 12 a 0, ai quarti di finale viene superato dall'avversario che si aggiudica il titolo regionale.

Troppo teso e nervoso l'atleta Andrea Pietrantoni che non riesce ad andare oltre oltre il quarto posto, la seconda giornata di gara ha segnato prestazioni eccezionali da parte di Elisa Pierleoni che torna al successo dopo un periodo difficile conseguendo una medaglia d'Oro e Natalia D'Angelo primo posto e medaglia d'Oro anche per lei dopo tre incontri magistrali, medaglia d'Oro anche per Stefano Curitti che vince una finale molto dura e fisica. Ottime anche le prove di Stornelli Giorgia, Alessandra Chimienti e Cristiana Cornelio. Giorgia conquista una prestigiosa medaglia di Bronzo nonostante abbia gareggiato in una categoria superiore alla sua, Alessandra e Cristiana non riescono nell'impresa di battere le dirette rivali per aggiudicarsi la medaglia, ma l'appuntamento è soltanto rinviato. Con un bottino di 4 medaglie d'Oro 1 d'Argento e 2 di Bronzo la società Centro Taekwondo Celano si piazza al 4 posto del podio Toscano su oltre 200 società partecipanti. I fratelli Cotturone si ritengono soddisfatti per l'ottima prova dei ragazzi, ma per entrare in piena forma con l'obiettivo di vincere i prossimi Campionati Italiani ancora c'è qualcosa da migliorare. Prossimo test: 25 e 26 Ottobre per il Campionato Interregionale d'Abruzzo proprio nella città di Celano.