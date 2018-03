Aracu apre i Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle in Spagna

SPAGNA. A Reus, in Spagna, sono in svolgimento i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle categorie juniores e seniores.

l’Abruzzo sicuramente non svolge un ruolo di basso profilo.

A presenziare la cerimonia di apertura, svoltasi nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre, il Presidente della Federazione Mondiale degli sport a rotelle, Sabatino Aracu. In gara la plurticampionessa mondiale Debora Sbei, allenata dal ‘guru’ del movimento dell’artistico Sara Locandro (oltre 30 titoli mondiali all’attivo con i propri atleti, ndr), ’portabandiera’ internazionale di Giulianova (TE): ottenuta la terza piazza nella specialità degli obbligatori, adesso l’atleta azzurra è chiamata a confermarsi nel programma libero, in cui è sicuramente favorita.

Tornando alla cerimonia di apertura, si è svolta in una doppia location: un momento formale presso la Municipalità cittadina in cui si sono avvicendati i saluti istituzionali, a seguire nella piazza cittadina gremitissima c’è stato lo spettacolo di luci e colori della cerimonia di apertura.

Il Presidente Aracu ha rivolto «un profondo e sentito riconoscimento all’organizzazione ed alle istituzioni locali per l’impegno profuso», e si è rivolto agli atleti chiedendo loro «il massimo dell’agonismo perchè il pattinaggio artistico accresca il proprio valore tecnico e spettacolare per raggiungere sempre maggior apprezzamento e considerazione presso l’opinione pubblica».