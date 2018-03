Serie D. En-plein Abruzzo: vincono Chieti, Giulianova, Amiternina, San Nicolò e Celano

FERMANA-CHIETI 0-1



FERMANA: Lupinetti; Del Monte Marini Omiccioli Cusaro (21′ pt Iacoponi, 20′ st Costantino) Misin Piergallini (37′ pt Bracciotti) Ionni Pedalino Bellucci Nazziconi. A disp.: Savut Gregonelli Orsino Palmisano Fabiani. All.: Di Fabio

CHIETI: Schina; Del Grosso Cucinotta Sbardella (40′ st Corvino) Giron; Prinari (46′ st Navarro) Vitale Di Pietro; Orlando (28′ st Giammarino) Vano Esposito. A disp.: Placidi Di Lallo Perfetti Zuccarini Carlini Lorenzoni. All.: Ronci

ARBITRO: Marini di Trieste

RETI: 22′ st Esposito (rig.)

NOTE: spettatori 500 circa con buona rappresentanza teatina. Espulso al 20′ pt Vano per un calcio rifilato a Ionni a gioco fermo. Recupero: 5′ pt, 6′ st





TERMOLI-GIULIANOVA 1-3



TERMOLI: Natali, Dispoto, Zeetti, F. Simonetti, Ruggieri, C. Poziello, M. Simonetti, Franzese, Di Rito, R. Poziello, Gagliano. In panchina Romano, Lapenna, Scarpone, Maiorano, Caprioli, Sorianello, Di Fortunato, Fulvio, Santoro.

GIULIANOVA: Falso, Ursini, Sciamanna, Censori, Ferrante, Calabuig, Mariani, Raparo, Romano, Valdes, Precchiazzi. A disposizione Merlini, Leone, Ciminà, Rosafio, Esposito, Sborgia, Del Bene, Indelicato, Giansante.

CELANO-AGNONESE 3-1



CELANO: Amabile, Iaboni (1'st. Mercogliano), Simeoni, Suleman, Villa, Ferrara, Luzi, Lupo (1'st. Castaldo), Buongiorno, Marfia, Piccirilli (33'st. Calabrese). A disp: Cocuzzi, Castellani, Riocci, Castaldo, Piccone, D'Adamo, Sambú. Allenatore: Pasquale Luiso.

O. AGNONESE: Vescio, Natalini, Litterio, Di Lullo, Lattarulo, Maresca, Pagliuca, Ricamato, Saltarini, Pettrone, Rolli (33'st. Lavorgna). A disp: Biasella, Carosella, Carpentino, Catalano, De Lio, Faggiano, Lucarino, Perrotta. Allenatore: Giuseppe Donatelli.

ARBITRO: Esposito di Aprilia. Assistenti: Battista di Torre del Greco e D'Apice di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: 3'pt. Buongiorno, 25'st. Piccirilli, 48'st. Mercogliano (C); 31'pt. rig. Ricamato (A)

NOTE: Ammoniti: Iaboni, Villa, Lupo, Marfia (C), Di Lullo, Maresca. (A)

RECUPERO: 2'pt.; 3'st.

SAN NICOLO'-MATELICA 1-0



SAN NICOLO’: Digifico 6; D’Orazio 6, Mbodj 6,5, Micolucci 6,5 (47’st Gabrieli sv), Mozzoni 7; Chiacchiarelli 6, Petronio 6, Stivaletta 6,5, Bisegna 7,5; Iaboni 6 (44’st Santoni sv), Cremona 6 (18’st Moretti 6). A disposizione: Palombo, Montecchia, Pretara, De Santis, Donatangelo, Straccia. Allenatore: Massimo Epifani.

MATELICA: Spitoni 6,5; Ranucci 5,5, Ercoli 5,5, Gilardi 5,5, Bucciarelli 5,5; Lanzi 5 (13’st Zivkov 5,5), Mandorino 5, Vitone 6 (31’st Pazzi 5,5), Mangiola 5; Cacciatore 5,5, Ambrosini 5 (31’st Lazzoni 5). A disposizione: Passeri, Cesselon, Corazzi, Jachetta, Scotini, Api. Allenatore: Gianangeli.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino, 5.

Reti: 25’st Bisegna.

Note: spettatori 338; ammoniti Mandorino, Pazzi, Petronio, Moretti; espulso Mandorino al 24’ del st per doppia ammonizione, recuperi 2’ e 3’.

AMITERNINA-CASTELFIDARDO 2-0



AMITERNINA (4-3-3): Di Fabio 7; Rausa 6, Valente 6, Santilli 6, Mariani 6; Marcotullio 6,5 (38’ st Dawid Lenart ng), Carrato 6, Di Paolo 7; D’Alessandris 5,5 (33’ st Scordella ng), Terriaca 6 (20’ st Torbidone 6,5), Gizzi 6.

A disp. Gerosi, Shipple, Rossi, Costi, Ciannelli, Lukasz Lenart. All. Angelone.

CASTELFIDARDO: (4-2-3-1): Aniadiegwu 5,5; Cervellini 6 (42’ st Taddei ng), Fermani 6, Belelli 6, Pretini 5,5; Strano 6 (30’ st Dell’Aquila ng), Urbinati 6; Tassi 6,5, Simoncelli 6 (11’ st Staffolani 6), Sbarbati 6; Cavaliere 5,5.

A disp. Recchiuti, doda, Scoppa, Labriola, Grottini, Ciccioli. All. Mobili.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore 6.

Guardalinee: Barbetta e Bovio.

RETI: 24’ st Torbidone e 47’ st Carrato (rigore).

NOTE: spettatori 500 circa di cui 50 ospiti. Espulso durante l’intervallo l’allenatore dell’Amiternina Angelone. Ammoniti: Mariani, Di Paolo, Cervellini, Belelli e Fermani. Angoli 2-3. Recuperi: pt: 2’; st: 4’.