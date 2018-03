Eccellenza Abruzzo. Avezzano, Sulmona e Francavilla ko. Bene Paterno e Montorio. Tutti i gol

ABRUZZO. Sesta giornata di campionato di Eccellenza abruzzese. Al comunale di Città Sant’ Angelo Renato Curi Angolana e Pineto si sono incontrate per accaparrarsi tre punti fondamentali per la classifica. Tre ex nelle fila del Pineto, Vespa, Nardone e Fanti a disposizione di Ciarrocchi. Due squadre alla ricerca della continuità nei punti e nelle prestazioni. La cronaca dell’ incontro parte al 14’ con Mottola che, da calcio di punizione, sfiora la traversa. Insiste l’ Angolana con Orta al 16’ che dal limite dell’ area sfiora il palo lontano. Squadre attente a gestire la palla e a studiarsi ma l’ occasione più ghiotta porta la firma angolana. Sull’ asse De Luca-De Luca arriva un cross dalla sinistra del terzino ma Emanuele De Luca, solo davanti al portiere, allarga troppo il piattone spedendo sul fondo il possibile vantaggio nerazzurro. Nella ripresa la prima azione degna di nota arriva al 24’ con Stacchiotti per il Pineto. Cross dalla sinistra di Nardone, colpisce di testa Stacchiotti che vede infrangere il pallone sulla traversa. Dieci minuti più tardi risponde l’ Angolana. Cross dalla destra di Orta, Di Domizio raccoglie di testa si sposta la palla sul sinistro e calcia ma Fanti smanaccia in calcio d’ angolo. Insiste la squadra di casa. Palla in mezzo di De Luca, stacca di testa Orta che manda la palla poco sopra la traversa. Poi fino al triplice fischio nulla da registrare. Un punto importantissimo per entrambe le squadre. Il Pineto prosegue la sua imbattibilità mentre l’ Angolana sale in classifica agganciando il Francavilla a 10 punti.

Nelle altre gare di Eccellenza sconfitta interna dell'Avezzano per 3-0 ad opera del Paterno. In gol Bolzan ed Aquino con una doppietta. Altro successo esterno prezioso quello del Montorio 88 che supera 2-0 il Borrello con gol di Di Giorgio e Sacchetti. Terzo "2" di giornata il successo del San Salvo 2-1 a Francavilla al Mare con la doppietta di Marinelli a ribaltare l'iniziale vantaggio di La Selva.

Ultima vittoria esterna quella della Torrese nella tana del Cupello con uno stellare 6-3 (doppietta Pendenza e Fizzani per il Cupello, tripletta di Pigliacelli poi De Sanctis, Capretta e Domizia per gli ospiti, ndr).

Due a zero casalingo dell'Acqua & Sapone sul Sulmona con gol di De Leonardis e Buonafortuna. Stesso risultato tra Alba Adriatica-Vasto Marina (Ruscioli e Di Massimo, ndr) e Miglianico-Capistrello (Rossi Finarelli e D'Amore, ndr).

Una rete per parte tra Vastese e Martinsicuro con iniziale vantaggio dei padroni di casa con Piscopo e pareggio definitivo di Rosa a tempo quasi scaduto.

ACQUA & SAPONE-SULMONA 2-0





ALBA ADRIATICA-VASTO MARINA 2-0

AVEZZANO-PATERNO 0-3

BORRELLO-MONTORIO 88 0-2

CUPELLO-TORRESE 3-6

FRANCAVILLA-SAN SALVO 1-2

MIGLIANICO-CAPISTRELLO 2-0

RC ANGOLANA-PINETO 0-0

VASTESE-MARTINSICURO 1-1