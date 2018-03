Basket. Impresa Amatori Pescara a Monteroni: esordio super 75-77

MONTERONI. Apre con il botto l'Amatori andando a violare uno dei campi ritenuti più difficili del girone. Una buona gara quella giocata dai ragazzi di coach Salvemini, che hanno mostrato attenzione e determinazione fino al quarantesimo, in una contesa caratterizzata da una ottima partenza e da una successiva buona gestione della lunga fase di equilibrio durata fino alle battute finali. Due punti importantissimi ottenuti su un campo dove pochissime avversarie, presumibilmente, avranno la possibilità di passare. Il Monteroni schiera giocatori di grande esperienza nella categoria e dotati di una fisicità di rilievo; bravi i giovani biancorossi a riuscire a limitare le potenzialità dei più quotati avversari, e ad affrontare adeguatamente un finale in perfetto equilibrio facendo propria la posta in palio. Ottimo esordio per il neo acquisto De Martino (7/13 da 3 e 7 rimbalzi, con 27 punti totali segnati) ma in generale la squadra tutta ha girato a dovere riuscendo a contenere il ritorno dei locali ed a superare le proprie fasi di crisi, come nella seconda frazione. L'inizio è stato perfetto per precisione e determinazione, ed ha colto di sorpresa gli avversari. Una prima frazione chiusa in nettissimo vantaggio (12-28) cui non ha tardato a far seguito il ritorno graduale ma deciso dei locali, che hanno approfitttato in primis di una seconda frazione pescarese modesta in termini realizzativi (solo 9 punti). Tutto l'equilibrio che ha poi caratterizzato l'altra metà della gara è stato gestito a dovere da Rajola e soci, sempre in leggero vantaggio e bravi a non deconcentrarsi nelle delicate battute finali. Ora si attende la prima in casa contro l'Agropoli, in questo inizio dal calendario molto in salita ma che ha già fornito segnali incoraggianti.

MD DISCOUNT MONTERONI - AMATORI PESCARA 75-77

Monteroni: Ingrosso 11 , Paiano 4 , De Giorgio , Grosso 11 , Poti' 20 , Errico 1 , Leucci , Lorenzo , Mocavero 18 , Leggio 10 . All. Lezzi.

Amatori Pescara: Pepe 18 , Rajola 20 , Di Carmine , Di Fonzo , De Martino 27 , Timperi , Di Donato 3 , Bini , Polonara 7 , Di Marco 2 . All. Salvemini.

Arbitri: Spano (Sannicandro di Bari) e Bartolomeo (Cellino S. Marco)

Parziali: 12-28; 32-37; 58-63;

Note: 5 falli: Polonara. Monteroni: tiri da 3 7/23 tiri totali 28/61 tiri liberi 12/24 ; rimbalzi: 37 (Poti' 11). Amatori: tiri da 3 14/28 tiri totali 28/65 tiri liberi 7/13; rimbalzi: 30 (Di Donato 8).