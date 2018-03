Basket. All'esordio è già super Giulianova: schiantata 70-44 la Stella Azzurra Roma

GIULIANOVA. Non poteva iniziare in modo migliore il campionato 2014-2015 per la Globo Giulianova che nella prima uscita casalinga di questa stagione ha conquistato i due punti in palio battendo largamente la Stella Azzurra Roma, vero spauracchio della vigilia. Il 70-44 finale premia una squadra, quella giuliese, praticamente perfetta, che nei 40' di gara non ha mai lesinato intensità ed applicazione difensiva, come dimostrano i soli 44 punti concessi agli ospiti, di cui solo 16 nei secondi 20' di gioco. Ottima prova di tutto il collettivo giuliese, impreziosita dalle ottime prestazioni dei giovani Papa, Gloria e Pastore e dei cosiddetti "veterani" Sacripante e Diener, autori di una prestazione maiuscola.

La partita è stata in bilico solo nella prima metà gara quando i ragazzi di coach Santini sono riusciti a rimanere in scia ad un Globo offensivamente travolgente ma con qualche amnensia difensiva di troppo. Dopo 5' (15-7) i giallorossi avevano giù un buon vantaggio grazie alle scorribande di Pastore, per lunghi tratti letteralmente immarcabile. Savoldelli in casa Stella Azzurra suonava la carica ed i ragazzi di Santini si riavvicinavano chiudendo i primi 10' sotto di 6 lunghezze (25-19).

Dal secondo parziale in avanti le percentuali al tiro subivano un brusco calo ma questo non impediva ai giallorossi di incrementare il vantaggio fino a sfiorare la doppia cifra (32-23 al 15' e 37-28 al 20'). Diener e Gloria, in casa Globo, facevano la voce grossa sotto le plance guadagnandosi punti e falli. In casa Stella Azzurra invece Savoldelli e Vitale si dannavano l'anima ma la difesa giuliese era perfetta non concedendo praticamente mai agli ospiti canestri facili.

Al ritorno in campo dopo la pausa lunga la premiata ditta Sacripante-Papa saliva in cattedra dando una decisa sterzata al match. La Stella Azzurra soffocata dalle troppe palle perse e dalla cattiva percentuale al tiro dalla lunga perdeva contatto con i giallorossi di Francani che nel giro di pochi minuti passavano dal +9 al +14 (44-30 al 25') mettendo decisamente le mani sulla partita. A fine terzo periodo il tabellone recitava +21 per la Globo Giulianova che aveva in pratica messo la partita in ghiaccio. Gli ultimi 10' infatti servivano solo per arrotondare i tabellini personali fino al 70-44 che dava i primi due punti in campionato da una gagliarda e positiva Globo Giulianova.

Prossimo impegno per la Globo Giulianova sabato prossimo a Roma contro l'Eurobasket.

Globo Giulianova – Stella Azzurra Roma 70-44 (25-19, 12-9, 21-9, 12-7)



Globo Giulianova: Gloria 12 (6/12), Pira 5 (1/4, 1/3), Cianella 3 (1/2 da tre), Sacripante 9 (2/5, 1/1), Diener 9 (2/5, 0/2), Mennilli 2 (1/3, 0/1), Papa 13 (2/6, 2/3), Nolli, Gallerini 7 (0/4, 2/4), Pastore 10 (0/1, 2/6). All: Francani. Tiri Liberi: 15/20 – Rimbalzi: 43 28+15 (Gloria 11) – Assist: 13 (Gallerini 4)

Stella Azzurra Roma: Buscaglione, Gentili 3 (1/2, 0/2), Stella 6 (3/5), Radonjic 3 (0/3, 1/3), Ndiaye El Hadji 4 (2/2), Guariglia 5 (1/5), Vitale 9 (1/3, 2/8), Da Campo 5 (2/5, 0/2), Savoldelli 7 (3/7, 0/3), Masciarelli 2 (1/2, 0/1). All: Santini. Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 31 23+8 (Radonjic 11) – Assist: 3 (Ndiaye El Hadji, Savoldelli, Masciarelli 1)