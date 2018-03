Basket. Esordio in B e C. Apre domani il Giulianova. Domenica Amatori Pescara e Vasto

ABRUZZO. Dopo tre mesi di cosiddetta vacanza si torna a parlare di basket giocato in casa Globo Giulianova. Sabato prossimo infatti, alle ore 18:30, di fronte al pubblico amico del PalaCastrum i giallorossi di Francani faranno il loro esordio in campionato contro la Stella Azzurra Roma una delle formazioni più "enigmatiche" del campionato. I giovani stellati sono una di quelle squadre che possono fare ogni sera la classica partita della vita in virtù di una freschezza atletica e vigore fisico fuori della norma, almeno in questi campionati: centimetri e gioventù... un mix potenzialmente perfetto. La Globo Giulianova reduce dal terzo posto nel classicissimo Torneo di Campli ha disputato una settimana di allenamenti a ranghi completi cercando di preparare al meglio la prima di campionato, ben sapendo che sarà una gara particolarmente impegnativa come ogni esordio che si rispetti.

“E' la prima volta che mi capita di vedere” dichiara coach Francani ”che la prima giornata paradossalmente c'è già uno scontro diretto... una di quelle partite che possono influenzare una stagione perchè penso la Stella Azzurra come una delle nostre dirette concorrenti. E' una partita importante speriamo di approcciarla nel modo giusto e poi vediamo il campo quale responso darà. Sappiamo che verrà una squadra giovane composta da giocatori validi. Ci aspetterà una partita maschia e dovremo essere bravi a mettere anche noi altrettanta intensità”.



Esordio in campionato anche per altre abruzzesi di Serie B. Nel Girone D domenica alle ore 18,00 l'Amatori Pescara sarà di scena a Monteroni. Trasferta difficile per i biancorossi di coach Salvemini, all'esordio sulla panchina degli adriatici dopo 2 stagioni storiche a Lanciano in Divisione Nazionale C e B.

Trasferta insidiosa anche per il Vasto, che sarà ospite della Pallacanestro Catanzaro (domenica alle ore 18,00). I vastesi partono col favore dei pronostici ma guai a sottovalutare i calabresi, che in casa storicamente hanno sempre giocato davanti ad un pubblico caldo e passionale.

Primo turno di campionato anche in Serie C Girone F. 3 le abruzzesi in campo. Il Campli farà il proprio esordio in casa contro l'Amatori Falconara. Tra le mura amiche anche il Pescara basket che ospiterà l'Icecubed Pedaso. Trasferta pesante infine per l'Ortona attesa sul parquet del Basket Gubbio.