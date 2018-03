Under 21. Di Biagio convoca 24 giocatori per la doppia sfida play-off con la Slovacchia

COVERCIANO. Si affida ancora una volta al gruppo cresciuto con lui in questo ultimo anno Luigi Di Biagio. Il tecnico ha diramato l’elenco dei 24 Azzurrini convocati per lo spareggio dei play off dell’Europeo che vedrà la nostra Nazionale Under 21 opposta alla Slovacchia, una doppia sfida che mette in palio la qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo in programma dal 17 al 30 giugno in Repubblica Ceca. La squadra si radunerà nella serata di domenica 5 ottobre al Mancini Park Hotel di Roma e mercoledì 8 partirà alla volta della Slovacchia, dove venerdì 10 ottobre a Zlaté Moravce affronterà i padroni di casa nel match di andata del play off (calcio d’inizio alle ore 17). La gara di ritorno è in programma martedì 14 ottobre al ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’ di Reggio Emilia (calcio d’inizio alle ore 16). Non è stato convocato nessun giocatore di formazioni abruzzesi. Gli azzurrini sono arrivati ai play-off dopo aver battuto in Abruzzo i primi di settembre la Serbia a Pescara ed il Cipro a Castel di Sangro.

“Ci aspettiamo il vostro sostegno, ce la metteremo tutta per arrivare alla fase finale”. Luigi Di Biagio chiama a raccolta il pubblico emiliano per la sfida con la Slovacchia in programma martedì 14 ottobre al ‘Mapei Stadium-Città del Tricolore’ di Reggio Emilia. Il 10 ottobre a Zlaté Moravce gli Azzurrini scenderanno in campo per la gara di andata del play off e quattro giorni più tardi si giocheranno nel match di ritorno la qualificazione alla fase finale dell’Europeo. Domani il tecnico diramerà l’elenco dei convocati: “Vogliamo fare una bella figura in un impianto di primissimo livello – ha dichiarato Di Biagio in occasione della conferenza stampa organizzata nella Sala Rossa del Municipio di Reggio Emilia – uno stadio che già ci ha portato fortuna lo scorso novembre con l’Irlanda del Nord (finì 3-0 per l’Italia, ndr). Speriamo di riuscire a giocare un bel calcio, divertire il pubblico e passare il turno”.

DI BIAGIO NE CHIAMA 24: DAVANTI CONFERME PER BELOTTI E BERARDI

Portieri: Bardi (Chievo Verona), Cragno (Cagliari), Leali (Cesena);

Difensori: Antei (Sassuolo), Bianchetti (Empoli), Biraghi (Chievo Verona), Goldaniga (Perugia), Murru (Cagliari), Romagnoli (Sampdoria), Sabelli (Bari), Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Baselli (Atalanta), Battocchio (Virtus Entella), Benassi (Torino), Crisetig (Cagliari), Dezi (Crotone), Molina (Atalanta), Sturaro (Genoa), Viviani (Latina);

Attaccanti: Belotti (Palermo), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Fiorentina), Longo (Cagliari), Trotta (Fulham).