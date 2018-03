Atletica Leggera. L'Atletica Gran Sasso Teramo alla Finale Allievi gruppo Adriatico

MACERATA. Periodo di campionati a squadre per l’atletica leggera. Dopo le finali nazionali Assolute, che si sono disputate lo scorso fine settimana, sabato domenica 4-5 ottobre entrano in scena gli Allievi (16-17 anni), che saranno impegnati nelle finali nazionali di società della categoria. La competizione è articolata in una finale a carattere nazionale, chiamata Finale A, che è riservata alle prime dodici squadre maschili e femminili, che si contendono lo scudetto tricolore giovanile, e quattro finali interregionali, chiamate Finali B. Ognuna di queste è composta dalle migliori dodici squadre di determinate aree geografiche: gruppo Nord Ovest, gruppo Nord Est, gruppo Tirreno e gruppo Adriatico, di cui fanno parte le squadre abruzzesi. L’unica formazione qualificata è quella maschile dell’Atletica Gran Sasso Teramo, che sarà impegnata a Macerata nelle giornate di sabato e domenica con le migliori squadre dell’area Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Saranno aggregate anche tre squadre lombarde, in sostituzione di quelle che mancano per completare il quadro delle dodici finaliste. La squadra teramana parte da un promettente quarto posto inziale, frutto del punteggio totalizzato nelle due prove di qualificazione regionale. Punti di forza della Gran Sasso saranno gli ostacoli, con i centodiecisti Riccardo Falasca e Tommaso Marcone, e i salti in estensione, con il duo Marco Pignelli e Gianluca Ciccolone.

Composizione Finale B gruppo Adriatico, in ordine di classifica provvisoria: Virtus Emilsider Bologna, Atletica Libertas Orvieto, Atletica Avis Macerata, Atletica Gran Sasso Teramo, La Fratellanza Modena 1874, Amatori Atletica Acquaviva, Atletica Altamura Happy Runners, Self Atletica Montanari Gruzza Reggio Emilia, Team Atletica Marche Fermo, Atletica Gavirate Varese, Atletica Mariano Comense, CUS Pro Patria Milano.